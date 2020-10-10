У Франції за добу виявили понад 20 тис. нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальна кількість заражених коронавірусом за час пандемії у Франції досягла майже 692 тис. осіб

У країні за минулу добу виявили виявлено 20,3 тис. випадків захворювання коронавірусом

У Франції за минулу добу, 9 жовтня, встановлено новий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Згідно з даними служб охорони здоров'я країни, виявлено 20,3 тис. випадків Covid-19. Таким чином, загальна кількість заражених коронавірусом за час пандемії у Франції досягла майже 692 тис. осіб.

Зазначається, що понад 10% проведених тестів на коронавірус в країні дали позитивний результат.

За добу у Франції померли 62 людини, у яких був підтверджений коронавірус.

Останні кілька днів у країні виявляли понад 18 тис. нових випадків за добу. Напередодні глава МОЗ Франції Олів'є Веран заявив, що «ситуація значно погіршилась у декількох містах за останні дні».

Як повідомлялося, в Україні 8 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 804.

Читайте також: