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    У Франції за добу виявили понад 20 тис. нових випадків Covid-19

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    Загальна кількість заражених коронавірусом за час пандемії у Франції досягла майже 692 тис. осіб - У Франції за добу виявили понад 20 тис. нових випадків Covid-19
    Загальна кількість заражених коронавірусом за час пандемії у Франції досягла майже 692 тис. осіб

    У країні за минулу добу виявили виявлено 20,3 тис. випадків захворювання коронавірусом

    У Франції за минулу добу, 9 жовтня, встановлено новий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

    Згідно з даними служб охорони здоров'я країни, виявлено 20,3 тис. випадків Covid-19. Таким чином, загальна кількість заражених коронавірусом за час пандемії у Франції досягла майже 692 тис. осіб.

    Зазначається, що понад 10% проведених тестів на коронавірус в країні дали позитивний результат.

    За добу у Франції померли 62 людини, у яких був підтверджений коронавірус.

    Останні кілька днів у країні виявляли понад 18 тис. нових випадків за добу. Напередодні глава МОЗ Франції Олів'є Веран заявив, що «ситуація значно погіршилась у декількох містах за останні дні».

    Як повідомлялося, в Україні  8 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 804.

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