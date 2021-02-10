Дружина Навального прилетіла в Німеччину, – ЗМІ
Юлія Навальне прибула до Німеччини з приватним візитом
Про це повідомляє Der Spiegel.
За даними агентства, Юлія Навальне прибула до Німеччини з приватним візитом.
Нагадаємо, сьогодні «Інтерфакс» з посиланням на джерела повідомив, що Навальне покинула Росію. При цьому її адвокат нічого не знав про її політ у Німеччину.
У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.
Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.
Також затримано репера Oxxxymiron (Мирона Федорова), який відзначав на протестному мітингу своє 36-річчя.