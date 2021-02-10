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    У світі

    Дружина Навального прилетіла в Німеччину, – ЗМІ

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    Дружина Навального прилетіла в Німеччину, – ЗМІ

    Юлія Навальне прибула до Німеччини з приватним візитом

    Дружина заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія прилетіла в Німеччину. Її літак сьогодні ввечері приземлився в аеропорту міста Франкфурт.

    Про це повідомляє Der Spiegel.

    За даними агентства, Юлія Навальне прибула до Німеччини з приватним візитом.

    Нагадаємо, сьогодні «Інтерфакс» з посиланням на джерела повідомив, що Навальне покинула Росію. При цьому її адвокат нічого не знав про її політ у Німеччину.

     У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

    Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.

    Також затримано репера Oxxxymiron (Мирона Федорова), який відзначав на протестному мітингу своє 36-річчя.

    Теги: Німеччина адвокат Олексій Навальний чоловік дружина
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