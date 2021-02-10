Дружина Навального прилетіла в Німеччину, – ЗМІ

Юлія Навальне прибула до Німеччини з приватним візитом

Дружина заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія прилетіла в Німеччину. Її літак сьогодні ввечері приземлився в аеропорту міста Франкфурт.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними агентства, Юлія Навальне прибула до Німеччини з приватним візитом.

Нагадаємо, сьогодні «Інтерфакс» з посиланням на джерела повідомив, що Навальне покинула Росію. При цьому її адвокат нічого не знав про її політ у Німеччину.

У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.

Також затримано репера Oxxxymiron (Мирона Федорова), який відзначав на протестному мітингу своє 36-річчя.