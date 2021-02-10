У Києві батько чотирьох дітей намагався вистрибнути з 14 поверху (відео)

Чоловік на балконі 14 поверху кричав, що стрибне донизу

Чоловіка-самогубцю затримали патрульні та передали лікарям

Днями на вул. Кадетський Гай у Солом’янському районі Києва чоловік намагався вкоротити собі віку, залишивши вдома четверо малолітніх дітей. Від самогубства його врятували правоохоронці. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, патрульні отримали виклик на вулицю Кадетський Гай. Тут з ночі сусіди чули крики з квартири, але звернулися до поліції о 5 ранку.

Коли на місце прибув перший екіпаж патрульних, мешканець квартири виліз за балкон 14 поверху та кричав, що стрибне донизу.

Зважаючи на його поведінку, інспекторам довелося затримати чоловіка з застосуванням кайданок та фізичної сили.

У квартирі, де проживав чоловік, який намагався вкоротити віку, патрульних чекала несподіванка: четверо малолітніх дітей без нагляду. Очевидно, що про них повинен був подбати батько.

Діти поводилися спокійно. Патрульні викликали на місце події екіпаж з протидії домашньому насильству та службу у справах дітей.

Батька шпиталізували у спеціалізований заклад. Дітей оглянули лікарі.

Як повідомлялося, 26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.