Країни ЄС обговорять нові санкції проти Росії

Засідання представників країн ЄС, на якому буде обговорюватися питання санкцій проти Росії, відбудеться 22 лютого

Нещодавно Євросоюз затвердив режим санкцій через порушення прав людини

Країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії через порушення прав людини.

Про це заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначив, що засідання представників країн ЄС, на якому буде обговорюватися питання санкцій, відбудеться 22 лютого. Обмежувальні заходи проти РФ можуть ввести в рамках нового механізму за переслідування політика Олексія Навального.

«Обговоримо ці питання з міністрами закордонних справ ЄС 22 лютого. Як завжди, саме держави-члени повинні будуть прийняти рішення про наступні кроки, і так – вони можуть включати санкції. І у нас є ще один інструмент для цього – нещодавно затверджений режим санкцій в області прав людини», –заявив Боррель.

До слова, глава європейської дипломатії заявив, що Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії заявила, що обставини зустрічі Борреля і Лаврова гідні жалю.

Напередодні Боррель сказав, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.

До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.