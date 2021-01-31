Кількість затриманих на мітингах в РФ стрімко зростає. Найбільше в Москві та у Владивостоці

Затримання відбуваються у всіх містах, де люди збираються на акції протесту

В Росії протести на підтримку Навального супроводжуються жорсткими затриманнями, правозахисники повідомляють вже про понад 1000 арештів. Про це передає ОВД-Інфо.

Відзначається, що на акціях на підтримку політика Навального в Сибіру і на Далекому Сході на цей момент, о 12:25 (за Києвом) затримані понад 1000 осіб. Найбільше число затриманих у Владивостоці – 103, і в Москві – 100 осіб.

Затримання відбуваються у всіх містах, де люди збираються на акції протесту – затримують як учасників акцій, так і тих, хто закликав до участі в них. Серед затриманих багато журналістів.

В Санкт-Петербурзі на антиурядовій акції протесту, поліція затримала репера Оксімірона (справжнє ім’я Мирон Федоров).

За словами менеджера артиста, зараз виконавця везуть в одне з відділень поліції. Де саме відбулося затримання, не відомо.

У Москві і Петербурзі акції протесті перейшли в активну фазу. Люди скандую «Путін йди», а силовики намагаються оточити частину центральних вулиць міста.

17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту «Шереметьєво». Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи «Новачок» в кінці серпня минулого року.

Нагадаємо, від самого ранку неділі, 31 січня 2021 року, в столиці РФ впроваджено значні обмеження на пересування людей центральною частиною міста. Також на вхід і вихід зачинаються сім станцій метро – «Олександрівський сад», «Мисливський ряд», «Театральна», «Площа Революції», «Кузнецький міст», «Луб’янка», «Китай-місто».

Як повідомлялося, у Росії на антиурядових протестах почалися затримання.