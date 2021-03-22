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    У Польщі перекинувся автобус з українцями, є загиблий

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    В автобусі були 10 людей, зокрема двоє водіїв&nbsp;&ndash;&nbsp;усі громадяни України - У Польщі перекинувся автобус з українцями, є загиблий
    В автобусі були 10 людей, зокрема двоє водіїв – усі громадяни України
    Фото: tvn24.pl

    Аварія сталася приблизно на тому ж місці, де раніше перекинувся інший автобус з українцями – тоді загинули п'ятеро людей

    Поблизу польського міста Кашице вночі перекинувся мікроавтобус із 10 українцями: одна людина загинула. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    За його словами, п'ятеро людей госпіталізували. Наразі Генконсульство у Любліні взаємодіє з правоохоронцями Польщі для з'ясування обставин аварії та надає постраждалим консульську допомогу.

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    У Польщі перекинувся автобус з українцями, є загиблий
    У Польщі перекинувся автобус з українцями, є загиблий
    У Польщі перекинувся автобус з українцями, є загиблий
    У Польщі перекинувся автобус з українцями, є загиблий
    У Польщі перекинувся автобус з українцями, є загиблий

    Польське видання TVN24 пише, що аварія сталася приблизно на тому ж місці, де перекинувся інший автобус з українцями – тоді загинули п'ятеро людей.

    Речник рятувальників Марцін Бетлея розповів, що в автобусі були 10 людей, зокрема двоє водіїв – усі громадяни України. На цю годину відомо про загибель однієї людини та госпіталізацію чотирьох.

    Представниця поліції міста Ярослав, яке також неподалік від місця аварії, Анна Длугош зазначила, що автобус врізався у бар'єр та впав у кювет. За попередніми даними, водій був тверезим і він із «незрозумілих причин з'їхав із дороги та врізався у відбійник».

    Длугош розповіла, що одній постраждалій людині намагалися надати медичну допомогу, але вона померла. Наразі триває розслідування причин аварії.

    RMF24 зазначає, що вночі у Підкарпатському воєводстві, де сталася аварії, тривають ускладнені погодні умови, зокрема мокрий сніг.

    Теги: ДТП Польща дороги водій українці аварія розслідування
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