У Польщі перекинувся автобус з українцями, є загиблий

В автобусі були 10 людей, зокрема двоє водіїв – усі громадяни України

Аварія сталася приблизно на тому ж місці, де раніше перекинувся інший автобус з українцями – тоді загинули п'ятеро людей

Поблизу польського міста Кашице вночі перекинувся мікроавтобус із 10 українцями: одна людина загинула. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, п'ятеро людей госпіталізували. Наразі Генконсульство у Любліні взаємодіє з правоохоронцями Польщі для з'ясування обставин аварії та надає постраждалим консульську допомогу.

Польське видання TVN24 пише, що аварія сталася приблизно на тому ж місці, де перекинувся інший автобус з українцями – тоді загинули п'ятеро людей.

Do wypadku doszło w tym samym miejscu, w którym na początku marca zginęło pięć osób.https://t.co/IMkLruHfb7 — tvn24 (@tvn24) March 22, 2021

Речник рятувальників Марцін Бетлея розповів, що в автобусі були 10 людей, зокрема двоє водіїв – усі громадяни України. На цю годину відомо про загибель однієї людини та госпіталізацію чотирьох.

Представниця поліції міста Ярослав, яке також неподалік від місця аварії, Анна Длугош зазначила, що автобус врізався у бар'єр та впав у кювет. За попередніми даними, водій був тверезим і він із «незрозумілих причин з'їхав із дороги та врізався у відбійник».

Длугош розповіла, що одній постраждалій людині намагалися надати медичну допомогу, але вона померла. Наразі триває розслідування причин аварії.

RMF24 зазначає, що вночі у Підкарпатському воєводстві, де сталася аварії, тривають ускладнені погодні умови, зокрема мокрий сніг.