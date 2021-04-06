«Справа Краян»: НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно ще трьох осіб

Дії трьох нових обвинувачених кваліфікували за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Національне антикорупційне бюро України скерувало до суду обвинувальний акт стосовно ще трьох осіб у справі заводу «Краян», в якій зокрема фігурує міський голова Одеси Геннадій Труханов. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Там розповіли, що детективи закінчили розслідування щодо трьох учасників схеми заволодіння 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян».

Зокрема, за даними НАБУ, до справи причетні фізична особа, яка здійснювала фактичний контроль схеми з участю продавця будівлі ТОВ «Девелопмент Еліт» та двоє людей, які «координували взаємодією учасників схеми».

Дії трьох нових обвинувачених кваліфікували за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. У такий спосіб кількість фігурантів справи збільшилася до 11 людей.