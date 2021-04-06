«Справа Краян»: НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно ще трьох осіб
Дії трьох нових обвинувачених кваліфікували за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.
Національне антикорупційне бюро України скерувало до суду обвинувальний акт стосовно ще трьох осіб у справі заводу «Краян», в якій зокрема фігурує міський голова Одеси Геннадій Труханов. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
Там розповіли, що детективи закінчили розслідування щодо трьох учасників схеми заволодіння 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян».
Зокрема, за даними НАБУ, до справи причетні фізична особа, яка здійснювала фактичний контроль схеми з участю продавця будівлі ТОВ «Девелопмент Еліт» та двоє людей, які «координували взаємодією учасників схеми».
Дії трьох нових обвинувачених кваліфікували за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. У такий спосіб кількість фігурантів справи збільшилася до 11 людей.
Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, яка раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян», за завищеною ціною. Спочатку йшлося про 185 мільйонів гривень.
На початку 2016 фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, запевнили в НАБУ. На лаві підсудних зокрема опинилися мер Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, директор компанії «Девелопмент Еліт» Петро Загодіренко та оцінювачка будівлі Галина Богданова.
У липні минулого року Малиновський районний суд виправдав всіх фігурантів цієї справи. Тоді судді вирішили, що змови та злочинного умислу при купівлі «Краяну» між ними не було. Утім 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційні скарги прокурорів САП щодо скасування виправдувального вироку Малиновського районного суду міста Одеси та скерування справи на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду.