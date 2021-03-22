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    З’явилося відео з місця ДТП з українським автобусом у Польщі

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    ДТП з українським автобусом сталась вночі біля Кошице&nbsp; - З’явилося відео з місця ДТП з українським автобусом у Польщі
    ДТП з українським автобусом сталась вночі біля Кошице 
    Фото: rmf24.pl

    Одна постраждала в аварії українка перебуває у важкому стані

    Головна інспекція автомобільного транспорту в Польщі опублікувала відео з місця смертельної ДТП з українським автобусом.

    На відео автобус вже не в кюветі, а відбуксований на проїжджу частину. Видно, що ударом практично знесло кабіну.


    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Підкарпатського воєводства у Польщі сталася смертельна ДТП з українцями. За попередніми даними, автобус, в якому було 10 осіб, врізався в огорожу і вилетів у кювет. В результаті загинула одна людина і четверо постраждали. Також стало відомо, що в аварію потрапив автобус перевізника Euroways з Києва.

    За уточненими даними, загинув другий водій, який у момент ДТП не був за кермом транспортного засобу. А всі 10 осіб в автобусі є громадянами України. Той водій, який був за кермом, на момент аварії був тверезий. Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію і готує повернення уцілілих українців додому.

    Польське видання TVN24 пише, що аварія сталася приблизно на тому ж місці, де перекинувся інший автобус з українцями – тоді загинули п'ятеро людей.


    Теги: ДТП Польща дороги українці аварія транспорт
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