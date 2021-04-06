Венедіктова зізналась, що проєктів підозр щодо Медведчука досі немає

Генпрокурорка каже, що слідство у справі Віктора Медведчука активно працює

Очільниця Офісу генпрокурора назвала справи, у яких фігурує Медведчук

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що підозр депутату проросійської партії «ОПЗЖ», куму Путіна Віктору Медведчуку досі немає. Вона запевняє, що кримінальні провадження, в яких Медведчук фігурує, «будуть доведені до кінця». Про це Венедіктова розповіла в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

«У нас є багато проваджень, у яких фігурує це прізвище. Своє логічне продовження, завершення вони знайдуть. На сьогодні матеріали, які були б проектами підозр, мені не подавали», – сказала вона.

Генпрокурор підкреслила, що слідство збирає матеріали, зокрема, «щодо ухилення від сплати податків, мережі автозаправок» і їх можливої контрабанди нафтопродуктів з Росії, а також діяльності «Українського вибору».

«Подивимося, які матеріали збере слідство за всіма провадженнями, оцінимо якість цих матеріалів, їх обґрунтованість, а потім уже ставитиметься питання щодо проєкту підозри», – додала Венедіктова.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака.

Наприкінці березня у партнерів Медведчука слідчі провели масові обшуки. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни.

Зазначимо, що 11 березня проводилися масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ, проросійським політиком Віктором Медведчуком.

Раніше стало відомо, що під час незаконної анексії Криму родини Віктора Медведчука та Тараса Козака за незначну суму отримали частину великого нафтового бізнесу на території Росії.

Нещодавно під стінами Офісу генпрокурора Нацкорпус вимагав надання інформації про слідчі дії щодо Медведчука.