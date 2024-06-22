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ДТП з українцями в Румунії: що відомо про постраждалих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ДТП з українцями в Румунії: що відомо про постраждалих
Постраждалим у ДТП громадянам України була надана консульська допомога
фото з соцмереж

Перекинувся автобус, у якому перебувало 50 громадян України

У Румуніії в ДТП з автобусом, у якому їхали 50 громадян України, постраждали дев’ятеро осіб. Про це повідомило «Суспільне».

Так, вранці 22 червня на території Румунії перекинувся автобус, у якому перебувало 50 громадян України. Дев’ятеро пасажирів отримали незначні травми.

«Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі», – зазначили в Міністерстві закордонних справ України.

Нагадаємо, що в румунському повіті Констанца в ніч проти 17 червня сталася аварія за участі вантажівки та автобуса, у якому перебували 57 громадян України. 

Раніше, 1 березня, у центрі польського міста Щецина сталася аварія. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід. Серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп у Польщі є громадяни України. Відомо про шістьох травмованих українців.

Також У ДТП, що сталася у травні у Варшаві, загинуло троє чоловіків, двоє з яких були громадянами України. 

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