У Румунії автобус з 57 українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, серед них діти

Поліцейські повідомили, що автомобілі, які потрапили в аварію, рухалися в одному напрямку, у бік муніципалітету Констанца

Українські дипломати наразі не коментували аварію

У румунському повіті Констанца в ніч проти 17 червня сталася аварія за участі вантажівки та автобуса, у якому перебували 57 громадян України. Вже відомо про постраждалих. Про це повідомляє Digi24.

Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя, що в повіті Констанца. На місце події виїхали кілька бригад пожежної та швидкої допомоги.

Як зазначається, в автобусі їхали 42 неповнолітні пасажири та 15 дорослих. З них двоє дорослих та 13 дітей потребують медичної допомоги. Двох дорослих і двох дітей уже доправили до лікарні.

В автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих фото: ziuaconstanta.ro

Влада Констанци вводила «Червоний план» – це протокол дій для екстрених служб, який активується в разі великих аварій або катастроф. Поліцейські повідомили, що автомобілі, які потрапили в аварію, рухалися в одному напрямку, у бік муніципалітету Констанца. Водіїв транспорту перевірили на можливу присутність психоактивних речовин, результати виявилися негативними.

Українські дипломати наразі не коментували аварію.

Нагадаємо, 1 березня у центрі польського міста Щецина сталася аварія. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід. Серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп у Польщі є громадяни України. Відомо про шістьох травмованих українців. Про це повідомляє Gаzeta Wyborcza.

Також У ДТП, що сталася у травні у Варшаві, загинуло троє чоловіків, двоє з яких були громадянами України. Про це заявив у суботу речник Окружної прокуратури у Варшаві Шимон Банна, передає PAP.

До слова, у Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків. Вони втікали від поліції на авто на швидкості близько 150 км/год і врізалися у дерево. Про це повідомило агентство РАР. Поліція хотіла зупинити авто Audi A4 в місті Вейгерово, що за 40 км від Ґданська, однак водій не зупинився. Почалася погоня зі світловими та звуковими сигналами поліцейських машин, яка закінчилася смертю водія та важкими травмами його 17-річного пасажира.