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У Румунії перевернувся автобус із українцями (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Румунії перевернувся автобус із українцями (відео)
Автобус, у якому їхали понад 50 українців, потрапив у ДТП в Румунії
скріншот відео

Унаслідок ДТП є постраждалі

Зранку 22 червня автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

ДТП сталася о п’ятій ранку, коли всі пасажири спали. Під час руху автобус перевернувся і впав на узбіччя.

Відомо, що люди їхали з Києва на відпочинок до Болгарії. У салоні перебували понад 50 осіб, серед них були діти. Унаслідок ДТП є постраждалі. Їх госпіталізували.

У мережі поширилося відео з місця події.

Увага! Відео містить нецензурну лексику

Нагадаємо, що в румунському повіті Констанца в ніч проти 17 червня сталася аварія за участі вантажівки та автобуса, у якому перебували 57 громадян України. 

Раніше, 1 березня, у центрі польського міста Щецина сталася аварія. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід. Серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп у Польщі є громадяни України. Відомо про шістьох травмованих українців.

Також У ДТП, що сталася у травні у Варшаві, загинуло троє чоловіків, двоє з яких були громадянами України. 

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Теги: ДТП аварія Румунія автобус українці

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