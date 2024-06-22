У Румунії перевернувся автобус із українцями (відео)
Унаслідок ДТП є постраждалі
Зранку 22 червня автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
ДТП сталася о п’ятій ранку, коли всі пасажири спали. Під час руху автобус перевернувся і впав на узбіччя.
Відомо, що люди їхали з Києва на відпочинок до Болгарії. У салоні перебували понад 50 осіб, серед них були діти. Унаслідок ДТП є постраждалі. Їх госпіталізували.
У мережі поширилося відео з місця події.
Увага! Відео містить нецензурну лексику
Автобус з українцями перевернувся в Румунії— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2024
ДТП сталось о 5-й ранку, коли всі спали. Люди їхали на відпочинок у Болгарію.
Постраждалих госпіталізували. pic.twitter.com/YIxYVljjoA
Нагадаємо, що в румунському повіті Констанца в ніч проти 17 червня сталася аварія за участі вантажівки та автобуса, у якому перебували 57 громадян України.
Раніше, 1 березня, у центрі польського міста Щецина сталася аварія. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід. Серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп у Польщі є громадяни України. Відомо про шістьох травмованих українців.
Також У ДТП, що сталася у травні у Варшаві, загинуло троє чоловіків, двоє з яких були громадянами України.
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