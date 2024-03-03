Масштабна аварія у Польщі: серед постраждалих – шестеро українців

Внаслідок ДТП поранення отримали 20 осіб віком від 5 до 62 років

ДТП сталася 1 березня у центрі польського міста Щецина

Серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп у Польщі є громадяни України. Відомо про шістьох травмованих українців. Про це повідомляє Gаzeta Wyborcza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, аварія сталася 1 березня у центрі польського міста Щецина. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід.

Після ДТП чоловік намагався втекти з місця події, але він спричинив іншу аварію з трьома автомобілями, де також постраждали люди. Водія затримав один зі свідків інциденту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський сьогодні, 3 березня, повідомив, що внаслідок ДТП поранення отримали 20 осіб віком від 5 до 62 років. За його словами, серед постраждалих є шестеро громадян України, а також шестеро дітей.

Двоє постраждалих віком 22 і 58 років перебувають у критичному стані, четверо – у тяжкому. Травмованих госпіталізували у сім лікарень польського міста.

До слова, на трасі Тернопіль-Львів водій напідпитку в’їхав в авто евакуації полеглих військових. Унаслідок аварії загинуло троє людей, ще трьох госпіталізували.