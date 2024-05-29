У Польщі, тікаючи від поліції, розбилися двоє українських підлітків (фото)

Водій на великій швидкості втікав вулицями Ґдині, Сопота і Ґданська, потім втратив контроль над кермуванням, врізався в дерево

Водій їхав на великій швидкості – близько 150-160 км/год, при тому, що у Польщі максимально дозволена швидкість руху авто в місті – 50 км/год

У Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків. Вони втікали від поліції на авто на швидкості близько 150 км/год і врізалися у дерево. Про це повідомило агентство РАР.

Зазначається, що загинув 16-літній підліток з України та його 17-річний пасажир. Інцидент трапився вночі з вівторка на середу на головній магістралі Ґданська – проспекті Перемоги. Поліція хотіла зупинити авто Audi A4 в місті Вейгерово, що за 40 км від Ґданська, однак водій не зупинився. Почалася погоня зі світловими та звуковими сигналами поліцейських машин, яка закінчилася смертю водія та важкими травмами його 17-річного пасажира. Він також помер у лікарні, додали в Тrojmiasto. Обидва хлопці – громадяни України.

«Водій на великій швидкості втікав вулицями Ґдині, Сопота і Ґданська, потім втратив контроль над кермуванням, врізався в дерево, внаслідок чого авто перекинулося», – повідомила речниця поліції Ґданська Каріна Камінська.

Поліція повідомила, що водій їхав на великій швидкості – близько 150-160 км/год, при тому, що у Польщі максимально дозволена швидкість руху авто в місті – 50 км/год. 40-кілометрову відстань від Вейгерово до Ґданська підліток подолав за 20 хв. Автомобіль перетинав перехрестя на червоне світло та створював небезпеку на дорозі.

40-кілометрову відстань від Вейгерово до Ґданська підліток подолав за 20 хв

«Водій Audi намагався зіштовхнути поліцейських з дороги, різко змінивши смугу руху, тим самим змусивши їх різко загальмувати. Погоня закінчилася в Ґданську, де водій Audi, ймовірно, бажаючи уникнути зіткнення з іншим водієм, не впорався з керуванням, його занесло і він врізався в дерево, після чого його автомобіль перекинувся», – додали на Тrojmiasto з посиланням на місцеву поліцію.

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Раніше повідомлялося, що у Польщі трапився нещасний випадок на колії. 14-річний хлопець з України намагався врятувати свою подругу-польку від вантажного потяга, проте сам загинув.

Нагадаємо, у Польщі п’яний водій насмерть збив українського підлітка.