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У Варшаві в ДТП загинуло двоє українців

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Варшаві в ДТП загинуло двоє українців
фото: РАР

Ймовірно, разом із українцями в машині перебував білорус

У ДТП, що сталася в п’ятницю у Варшаві, загинуло троє чоловіків, двоє з яких були громадянами України. Про це заявив у суботу речник Окружної прокуратури у Варшаві Шимон Банна, передає PAP.

«У справі вже призначено проведення судмедекспертизи. За попередніми висновками проведених заходів на місці події, причиною ДТП стало перевищення швидкості та втрата панування над автомобілем BMW. Слідство проводитиметься за фактом ненавмисного спричинення ДТП зі смертельним наслідком», – зазначив Банна.

Речник додав, що в результаті ДТП загинули три особи, а саме, найімовірніше, двоє громадян України і один громадянин Білорусі.

Нагадаємо, захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка потрапила в серйозну аварію. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії. І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І на диво, то не я. Мене знесли з дороги, бо вирішили повернути наліво, не переконавшись, що я не їду назустріч. Попереду нього було ще одне авто впритул, тому його я теж побачити не могла. Що ж, машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена», – розповіла парамедикиня.

Також у вівторок, 30 квітня, в центрі Лос-Анджелеса зіткнулися поїзд метро та автобус Університету Південної Каліфорнії. Щонайменше 55 людей постраждали. 

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Теги: автобус Facebook водій слідство машини вантажівки дороги

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