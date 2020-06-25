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    У світі

    Дуда на зустрічі з Трампом згадав про агресію Росії проти України

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    <p>Дуда обговорив з Трампом можливість подальшого збільшення присутності американських військ в Польщі</p> - Дуда на зустрічі з Трампом згадав про агресію Росії проти України

    Дуда обговорив з Трампом можливість подальшого збільшення присутності американських військ в Польщі

    Анджей Дуда заявив, що 2014-й був роком великих страхів у країнах Балтії та в польському суспільстві

    Президенти Польщі Анджей Дуда навів приклад агресії Росії проти України під час брифінгу з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

    Сторони говорили про можливість подальшого збільшення присутності американських військ у Польщі.

    «У 2014 році Росія напала на Україну, анексувала Крим, вона окупувала Луганськ і Донецьк, а перед цим вона напала на Грузію. 2014-й був роком великих страхів у країнах Балтії та в польському суспільстві. Сьогодні присутність військ НАТО, і насамперед військ США в Польщі, показує, що п’ята стаття договору НАТО розглядається серйозно. Це вказує, що якби хтось захотів напасти на Польщу, це не стало б для них м'якою посадкою», - заявив Дуда.

    Натомість глава Білого дому зазначив, що передислокація американських військових у Польщу є сильним сигналом з боку США для Росії.

    Як відомо, 24 червня Трамп провів у Білому домі зустріч з президентом Польщі: деталі переговорів.

    Раніше стало відомо, що США передислоковують до Польщі вдвічі більше військових, ніж планувалося.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі 12 червня в Білому домі заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість розміщення двотисячний військовий контингент на території Республіки Польща з метою протидії російській агресії в Східній Європі.

    Крим Росія Польща США НАТО Дональд Трамп агресія політика Донецьк Анджей Дуда Україна Луганськ
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