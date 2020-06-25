Трамп провів у Білому домі зустріч з президентом Польщі: деталі переговорів



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Президенти Польщі і США Анджей Дуда і Дональд Трамп

Трамп і Дуда обговорили атомну енергетику, технології 5G та збільшення американської військової присутності в Польщі

Президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда підписали у Білому домі декларацію щодо сприяння Штатів у розвитку в Польщі атомної енергетики та технології 5G.

Під час спільної пресконференції в Білому домі Дуда і Трамп також заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі та участь польських спеціалістів у розробці американцями вакцини, та ліків проти коронавірусу.

«Найближчим часом буде підписано угоду між урядами США та Польщі, яка даватиме можливість розпочати роботу над проєктною документацією щодо виробництва ядерної енергії у нашій країні»,- заявив Дуда.

Він додав, що компанії з обох сторін вже визначені, робляться останні узгодження з цього приводу.

Трамп підкреслив, що країни співпрацюють над захистом критично важливої інфраструктури і технологій.

«Тому, ми підписали спільну декларацію щодо 5G»,- заявив глава Білого дому.

Трамп зазначив, що США «з нетерпінням очікують на підписання угоди про співпрацю у сфері оборони». Глава Білого дому зауважив, що США частково виводитимуть свої війська з Німеччини. Відтак, частина з них має повернутися до США, а інша – переміститися до інших місць в Європі, зокрема і до Польщі.

Дуда підтвердив, що сторони говорили про можливість «подальшого збільшення присутності американських військ в Польщі». Він підкреслив, що попросив Трампа не виводити американський контингент з Європи. Президент Дуда зауважив, що Польща готова прийняла у себе більше американських військовослужбовців.

Раніше стало відомо, що США передислоковують до Польщі вдвічі більше військових, ніж планувалося.

До слова, 28 червня відбудуться вибори президента Польщі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі 12 червня в Білому домі заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість розміщення двотисячний військовий контингент на території Республіки Польща з метою протидії російській агресії в Східній Європі.

Джерело: Укрінформ