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    У світі

    Вибори в США: Байден зберігає значний відрив від Трампа

    опитування
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    &nbsp;Джо Байден на 14% обходить в гонці чинного президента Дональда Трампа - Вибори в США: Байден зберігає значний відрив від Трампа
     Джо Байден на 14% обходить в гонці чинного президента Дональда Трампа

    За даними опитування, рейтинг Байдена становить 50%, Трампа – 36

    Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден на 14% обходить в гонці чинного президента Дональда Трампа.

    Про це свідчать дані опитування Siena College і New York Times

    Байден отримав широку підтримку серед жінок і темношкірих. Крім того, його підтримує частина електорату республіканців через неефективну боротьбу з коронавірусом Трампа.

    За даними опитування, рейтинг Байдена становить 50%, Трампа - 36%.

    Опитування показує, що у частини електорату Трампа знизилася підтримка, оскільки його адміністрація не змогла зупинити коронавірус. Крім того, виборці незадоволені заявами Трампа про застосування сили для розгону протестів, які спалахнули після вбивства афроамериканця Джоржда Флойда.

    Байдена підтримує велика частина темношкірих і латиноамериканських виборців, жінки і молодь. Серед чоловіків, білих і виборців середнього і старшого віку - підтримка Байдена і Трампа приблизно однакова.

    Раніше опитування Reuters/Ipsos показало відрив Байдена від Трампа серед зареєстрованих виборців на 13%.

    Нагадаємо, нащодавно кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що якщо Дональд Трамп програє вибори та не захоче визнавати результати, то з Білого дому його виведуть військові.

    Як відомо, Байден набрав необхідну кількість голосів для висунення кандидатом в президенти США.

    Нагадаємо, на тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом.

    Також Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування».

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