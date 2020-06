«Кімната, де це сталось…». Скандальні мемуари Болтона: розділ про Україну скандал тижня

Книга Болтон розкриває чимало фактів, які кидають тінь на Дональда Трампа

Дипломат розказує про Зеленського, Порошенка, Тимошенко і про стравлення Трампа до України

Колишній радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон опублікував скандальну книгу «Кімната, де це сталося: спогади про Білий дім». Це мемуари про те, що відбувалося за лаштунками американської політики в останні роки. Як відомо, Трамп відправив Болтона у відставку у вересні 2019-го. Американський лідер пояснив це серйозними помилками, які начебто допускав його радник.

Після цього Болтон написав мемуари, фрагменти яких викликали критику Білого дому. Офіс Трампа був категорично проти оприлюднення мемуарів. Однак спроби адміністрації президента США домогтися заборони не увінчались успіхом: 20 червня суд дозволив публікацію.

Не дивно, що у Трампа так пручалися виходу книги у світ: Болтон розкриває чимало фактів, які кидають тінь на американського лідера. Ексрадник пише про нехтування законом, підігрування зарубіжним диктаторам, про спекуляції із наданням Україні зброї – задля власної вигоди, про істерику із відставкою експосла США в Україні Марі Йованович та багато іншого.

У відкритих джерелах вже з’явилися фрагменти книги The Room Where It Happened , є навіть її переклад українською авторства Анжеліки Гордон.

У мемуарах Болтон згадує, що його перша велика зустріч з Україною відбулася в 2018 році, коли віну статусі представника Білого дому прилетів до Києва, щоб відзначити 24 серпня річницю проголошення нашої Незалежності. «Джим Маттіс (міністр оборони) відвідував таку церемонію в 2017 році, відчуваючи, як і я, наскільки важливо демонструвати рішучість США на підтримку подальшої незалежності та життєздатності України. Зважаючи на анексію Криму, а також очевидну допомогу Росії та контроль над «опозиційними» силами» на сході України, ця стурбованість була далеко не гіпотетичною».

«Трамп заморозив військову допомогу Україні задля власної вигоди»

Президент США Дональд Трамп заморозив військову допомогу Україні задля власної вигоди, стверджує Болтон. У книзі йдеться, що Трамп прямо пов'язував надання допомоги з розслідуваннями, в яких фігурували (колишній віце-президент США Джо) Байден і Хілларі Клінтон». Так, 20 серпня (2018 року), пише Болтон, Трамп «заявив, що не схвалює того, щоб Україні щось посилати, поки не будуть передані всі українські матеріали розслідування, пов'язані з Клінтон і Байденом»

Болтон пише, що він, віцепрезидент США Майк Помпео і очільник Пентагону Марк Еспер вісім або 10 раз намагалися переконати Трампа розморозити військову допомогу.

«Відповіддю на дії Путіна стали санкції, але Росія за Адміністрації Обами не змінила своєї поведінки»

«Україна перебуває під інтенсивним московським політичним та економічним тиском», – констатує Болтон.

Автор згадує, що на саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Адміністрація Буша намагалася запросити Грузію й Україну до членства в НАТО, але проти цього виступили європейці, особливо Німеччина та Франція. «Трагічні наслідки стали очевидними вже в серпні, коли московські війська вторглися в Грузію, фактично дві провінції опинились під контролем Москви, і такими вони залишаються донині. Страждання України почалися пізніше, але схема була такою ж», – підкреслює Болтон.

Ексрадник Білого дому нагадує, що відповіддю на дії Путіна стали західні санкції, але Росія за Адміністрації Барака Обами не змінила своєї войовничої поведінки, «відчуваючи ту помітну слабкість, яку проявив Обама». «Трамп успадкував це фіаско, але він приділяв йому дуже мало уваги в перші два роки свого перебування на посаді», – стверджує автор.

Болтон згадує, що у 2017 році Держсекретар США Рекс Тіллерсон призначив Курта Волкера, колишнього офіцера закордонної служби, якого ексрадник знав і раніше, спеціальним представником з питань перемовин щодо України».

«Моя перша зустріч з Волкером у цій ролі відбулася 10 травня 2018 року, коли він описав своє завдання та пріоритети. Тоді він виступав за «політику невизнання» анексії Криму Московією та її військової присутності на Донбасі та їхніх «кордонів». Протягом усього мого перебування у Білому домі Волкер часто навідувався туди, повідомляючи про свої зусилля. Коли я співпрацював зі своїми європейськими колегами щодо України та пов'язаними з нею питань, я зрозумів, що він корисний професіонал», – висловився Болтон.

«Я повідомив московським візаві, що лечу в Україну 24 серпня. Всі посміхнулися»

«Я повернувся з Женеви 23 серпня, після зустрічей з американсько-російських питань з (секретарем Ради безпеки РФ) Ніколаєм Патрушевим, моїм московським візаві, де я з радістю сказав, що лечу в Україну на урочистості (до Дня Незалежності, 24 серпня). Тоді всі посміхнулися», згадує Болтон.

Дискусії щодо України під час розмови з Патрушевим не відбулося, однак Болтон, щоби підкреслити всю серйозність намірів США щодо України та позицію про те, що РФ має припинити агресію, сказав: «Я тут підтверджую все, про що ми заявляли раніше, і ми досі так вважаємо!»

«Патрушев нічого не сказав», – згадує Болтон.

Болтон під час зустрічі з Патрушевим

«Парад до Дня Незалежності нагадував першотравневу демонстрацію на Красній площі під час Холодної війни...»

24 серпня 2018 року у День Незалежності України Болтон прибув до нашої держави. Він поснідав з тодішнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, на якому глава уряду стверджував, що «Україна є червоною лінією Путіна, і якщо він зможе її успішно перетнути, він відчує безкарність за свої дії в усій Європі та в усьому світі, що викликало цілком законні занепокоєння у США».

«Після сніданку ми вирушили до оглядового стенду параду на Хрещатику, де проходили демонстрації Євромайдану 2013–2014 років, які спричинили падіння промосковського режиму Януковича. Я стояв на платформі разом з президентом Петром Порошенком та вісьмома чи десятьма членами його уряду, поруч з генеральним прокурором Юрієм Луценком (як іронія, з огляду на події згодом). Попри те, що парад нагадував першотравневу урочистість на Красній площі Москви під час Холодної Війни, політично він був зовсім іншим», – зазначає Болтон. Виступ Порошенка, на його думку, був надзвичайно антимосковським. «Найгучніші оплески йому пролунали, коли він пообіцяв створити автокефальний (незалежний від Москви) Український православний церковний патріархат», – згадав ексрадник Білого дому.



«Під час параду Порошенко кілька разів дякував мені за надане США обладнання і зброю, яку було видно прямо на параді, та за підрозділ Національної гвардії штату Теннессі (2 травня минулого року до України прибуло понад 130 військовослужбовців десантно-штурмової дивізії армії США в рамках ротації місії з підготовки українських військових «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна», - «Главком»), який крокував з іншими вояками НАТО, дислокованими в Україні для підготовки місцевих вояків», – пише Болтон.

Болтон з членами підрозділу Національної гвардії штату Теннессі на українському параді. Фото «Голос Америки»

Після параду Порошенко обговорив з Болтоном політику безпеки України, особливо стосовно Москви та різних загроз, які вона несе не лише у військовому плані, а також зусилля Москви зірвати вибори в Україні у 2019 році. «Порошенко хотів придбати більше зброї в США, а ми пояснили свою стурбованість тим, що українські компанії продають сучасні конструкції двигунів літаків в Китай — занепокоєння, які лише загострилися протягом року до мого наступного візиту до Києва», – згадує автор книги.

«Порошенко попросив США підтримати його кампанію з переобрання»

Джон Болтон розказує, що після офіційної частини зустрічі Порошенко відвів його до іншої кімнати поговорити тет-а-тет. «Він попросив США підтримати його кампанію з переобрання на посаду», –стверджує Болтон і підкреслює, що на це прохання відповів «ні».

«Порошенко дійсно хотів, щоб Америка запровадила санкції проти Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію Тимошенко; вона, принаймні, на той момент, була головною конкуренткою Порошенка на виборах 2019 року. І хоча в тій розмові ми про це не згадували, Коломойський також підтримував Володимира Зеленського, який вже лідирував у опитуваннях, але його ще не сприймали серйозно», – згадує дипломат. «Я сказав Порошенкові, якщо у нього є докази на Коломойського, він має надіслати їх до Міністерства юстиції. Я розповів Йованович про цю розмову, коли ми їхали на наступну подію», - ділиться спогадами Болтон.

«Держадеп не хотів, щоби я зустрічався з Тимошенко окремо, бо вони вважали, що вона є занадто близькою до Росії»

За словами Болтона, у День Незалежності 2018 року останнім офіційним заходом, у якому він взяв участь, була зустріч в офіційній резиденції Марі Йованович з лідерами парламентських сил, зокрема з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко.

«Державний департамент не хотів, щоби я зустрічався з Тимошенко окремо, бо вони вважали, що вона є занадто близькою до Росії, і хоч це типово для методів цього відомства, та, як правило, вони про це прямо не кажуть.

Дипломат стверджує, що Тимошенко гарно підготувалася до цієї зустрічі. «Вона нагадала що прочитала мою книгу «Покірність — це не варіант», а це завжди хороший спосіб привернути увагу автора будь-якої книги, і згадала поради сенатора Джона Кіла:«продовжувати рухатися і продовжувати стріляти, як великий сірий лінкор». «На той момент лише Зеленський добре почувався в соцопитуваннях, а всі інші кандидати мали на меті хоча би пройти у другий тур, аби вийти на фінішну пряму», – додає Болтон.

«Захоплення українських моряків в Азовському морі: Трампа думав, що Україна сама все спровокувала»

Болтон пише, що впродовж трьох місяців після 24 серпня не брав великої участі у справах українців–до 25 листопада, коли отримав повідомлення про інцидент в Азовському морі. «Нашою початковою інформацією було те, що московське військово-морське судно протаранило українське судно, але пізніша інформація свідчила про те, що росіяни вели обстріл, можливо, попереджувальний, один чи більше пострілів влучили в українські кораблі», – згадує дипломат.

Болтон зателефонував Трампу, аби донести інформацію про інцидент.«Його першою реакцією було:«А що европейці роблять з цього приводу?». Відповіддю, звісно, було: «Нічого» (згодом Европейський Союз виголосив заяву, але це була звичайна «водичка».) Першою думкою Трампа було, що Україна сама це спровокувала. Але можливо також, що московити шукали протистояння, мабуть, намагаючись таким чином узаконити свою анексію Криму, яку мало хто визнав серед інших країн», –пише автор книги.

Болтон підкреслює, що Трамп не був зацікавленим робити щось швидко, навіть якщо РФ була винною. «Держдепартамент хотів виступити з сильною антимосковською заявою, яку я заблокував через те, що почув від Трампа кількома годинами раніше. Мало того, існували всі перспективи майбутнього засідання Ради Безпеки ООН (за іронією, засідання скликала РФ), під час якого, очевидно, була би виголошеною заява США, а доти ми мали більше часу для з’ясування фактів», – пише Болтон.

«Джуліані накручував Трампа новиною про те, що Йованович мала бесіду з Зеленським»

Президент США Дональд Трамп особисто наполягав на звільненні посла США в Україні Марі Йованович (на початку травня 2018-го), і причина цьому – її нібито розмови з тоді ще новообраним українським президентом Володимиром Зеленським. «Адвокат Трампа Рудольф Джуліані накручував Трампа новиною про те, що Йованович мала бесіду з Зеленським, зокрема, говорила йому, що сам Трамп хоче, щоб певні розслідування з боку українських прокурорів припинилися (як стверджував ексгенпрокурор Юрій Луценко, Йованович нібито намагалася вказати йому, проти яких фігурантів кримінальних проваджень припинити розслідування. Сама Йованович спростовувала цю інформацію, – «Главком»)», – написав Болтон і сам охарактеризував це як «дикі чутки без жодних доказів».

Болтон пише про схильність Трампа до «надання послуг диктаторам, які йому подобалися»

«Я сказав, що розмовляв з держсекретарем США Майком Помпео про Йованович і ще раз поговорив би з ним. Трамп не міг повірити, що Помпео негайно не звільнив Йованович, тому що це саме те, чого Трамп хотів, без усіляких «якщо» та «але», – розповів екс-радник Білого дому.

Американський лідер розпорядився, щоб Болтон подзвонив Зеленському та сказав, що Йованович висловлювала особисті міркування, а не позицію американської адміністрації. «Насправді ми не знали, що саме вона казала, а відтак, було незрозуміло, що саме я повинен просити Зеленського ігнорувати», – зізнався Болтон.

«Трамп одразу сказав, що відправить на інавгурацію Зеленського віцепрезидента Пенса»

Болтон у своїй книзі описує першу телефонну розмову Зеленського на посаді президента з американським лідером. За його словами, він заздалегідь поінформував Трампа про те, що Зеленський може запросити його на свою інавґурацію, дату якої ще офіційно не було визначено, але Трамп сказав, що він натомість відправить в Україну віцепрезидента Майка Пенса.

«Дзвінок був коротким, меншим п'яти хвилин, але дуже теплим, з фразою Трампа: «Я хочу привітати вас за добре виконану роботу». На що Зеленський відповів: «Дуже вам дякую». Новий український президент сказав, що він оцінив привітання, додавши: «Ви були для нас чудовим прикладом». Трамп заявив, що він має багато друзів, які знають Зеленського і яким він подобався, додавши: «Я не сумніваюся, ви будете фантастичним президентом».

Автор продовжує: Зеленський запросив Трампа на його інавґурацію, а Трамп відповів, що «погляне на дату», і сказав: «Ми знайдемо для вас прекрасного представника США у цей великий день». Трамп також запросив Зеленського до Білого Дому, сказавши: «Ми весь час з вами».

Не обійшлося без сексистських жартів: «Зеленський заохочував Трампа до візиту, заявивши, що Україна — це чудова країна з приємними людьми, гарною їжею, тощо. Трамп сказав, що як колишній власник конкурсу «Міс Всесвіт», він знав, що Україна завжди була добре представленою».

«Зеленський підсумував розмову, сказавши англійською: «Я буду багато практикуватися англійською» (щоби змогти розмовляти при зустрічі). Трамп відповів: «Я дуже вражений. Я не міг би цього зробити вашою мовою», – завершив цю частину Болтон.

«Трамп має схильність надавати послуги диктаторам»

Болтон пише про схильність Трампа до «надання послуг диктаторам, які йому подобалися», іншими словами – про те, як легко Трамп готовий переступити закон та допомогти уникнути покарання за кримінальні справи. «Наприклад, кримінальні справи Halkbank (TurkiyeHalkBankasi AS), ZTE на користь пана Сі (Цзинь Піна) і хтозна що ще», –зазначив він.

турецький банк Turkiye Halk Bankasi AS (Halkbank) в реалізації схеми з обходу санкцій щодо Ірану. За даними правоохоронців, банк був пов'язаний з колишнім клієнтом особистого адвоката президента Трампа Руді Джуліані – Резою Заррабом. Згідно зі звинуваченнями, Halkbank брав участь у незаконному переміщенні доходів від іранської нафти на мільярди доларів, а дії банку прикривали високопоставлені чиновники Туреччини, за мільйонні хабарі. Федеральна прокуратура США звинуватила

ZTE – китайська компанія, яка заявила, що припинила «велику операційну діяльність» після того, як адміністрація Трампа заборонила їй використовувати компоненти, вироблені в Сполучених Штатах. На такий крок Америка пішла у рамках торговельної війни з КНР.

Генеральний прокурор США Уїльям Барр ділився з Болтоном, що переживає через зауваження Трампащодо Halkbank перед президентом Туреччини Ердоганом у Буенос-Айресі на зустрічі G20– тоді президент США запевнив турецького лідера, щоб той не переймався через скандал із банком – мовляв, «у прокуратурі зараз люди Обами», Трамп зазначив, що приведе «своїх» і тоді «розберуться».

«Я (після цього) годину спілкувався з(юристом Білого дому Петом) Чіполлоне та (юристом ради національної безпеки Джоном) Айзенбергом 22 січня. Тоді ми обговорювали Halkbank, питання про скасування санкцій США проти російського олігарха Олєґа Дерипаски, Huawei, наслідки торговельних переговорів з Китаєм тощо», – зазначив Болтон.

Сам Болтон не сумнівався в конституційності повноважень президента визначати пріоритети виконавчої влади,правоохоронних органів та національної безпеки, але таке ставлення Трампа жахало його. «Чіполлоне не мав попереднього інструктажу з цих питань, і він був абсолютно приголомшеним підходом Трампа до правоохоронних органів або відсутністю підходу як такого», – підкреслив автор.



При написанні матеріалу використовувався переклад українською авторства Анжеліки Гордон