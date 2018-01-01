Дуда оскаржив «бандерівські згадки» у скандальному законі

Польський президент опротестував згадки «українських націоналістів»

Президент Польщі Анджей Дуда оскаржив у конституційному суді формулювання, які стосуються «українських націоналістів», в оновленому законі про Інститут національної пам’яті. Про це йдеться в повідомленні на сайті конституційного суду. Інформація про подання президента до КС називається «Протидія фальшуванню польської



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Польський президент опротестував згадки «українських націоналістів»

Президент Польщі Анджей Дуда оскаржив у конституційному суді формулювання, які стосуються «українських націоналістів», в оновленому законі про Інститут національної пам’яті. Про це йдеться в повідомленні на сайті конституційного суду.

Інформація про подання президента до КС називається «Протидія фальшуванню польської історії; захист доброго імені Республіки Польща та польського народу».

Як йдеться у поданні, Дуда опротестував положення оновленого закону про ІНП, в яких використано звороти «українські націоналісти» та «Східна Малопольща».

«Цьому закону також закидається невідповідність: ...2) статті 1. п. 1 у частині, що стосується слів "українських націоналістів», і статті 2а у частині, що стосується слів «українські націоналісти», а також слів і «Східної Малопольщі» статтям 2 та 42 п. 1 Конституції у зв’язку зі статтею 31 п. 3 Конституції», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

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