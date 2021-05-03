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    Двоє людей проникли на територію резиденції Єлизавети ІІ. Їх затримала поліція

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    Пара вилізла на&nbsp;паркани у&nbsp;Королівській ложі, недалеко від того місця, де&nbsp;королева гуляє зі своїми коргі й&nbsp;катається верхи на&nbsp;конях - Двоє людей проникли на територію резиденції Єлизавети ІІ. Їх затримала поліція

    Пара вилізла на паркани у Королівській ложі, недалеко від того місця, де королева гуляє зі своїми коргі й катається верхи на конях

    Фото: Steve Bell

    Чоловіка й жінку затримали біля каплиці Всіх Святих та помешкання сина Єлизавети ІІ принца Ендрю

    У Віндзорі двоє людей намагалися проникнути на територію резиденції 95-річної королеви Великої Британії Єлизавети II, де вона наразі перебуває. Їх затримала поліція.

    Про це повідомляє The Mirror.

    За даними регіонального відділення поліції, інцидент стався ще 25 квітня.

    «29-річна жінка і 31-річний чоловік, обидва з Лондона, були заарештовані за підозрою у перебуванні на закритій території. Згодом у межах розслідування їх відпустили, однак воно ще триває», – йдеться у заяві правоохоронців.

    Зазначається, що пара вилізла на паркани у Королівській ложі, недалеко від того місця, де королева гуляє зі своїми коргі й катається верхи на конях. Чоловіка й жінку затримали біля каплиці Всіх Святих та помешкання сина Єлизавети ІІ принца Ендрю.

    На той час служба безпеки перебувала у стані підвищеної готовності, оскільки всього за кілька днів до цього охоронці помилково впустили сторонню жінку в будинок принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років.

    Британській королеві Єлизаветі ІІ, найстаршому монарху у світі, 21 квітня виповилося 95 років, але публічних урочистостей не було, адже кілька днів до цього вона провела в останню путь свого чоловіка – принца Філіпа.

    Нагадаємо, що 9 квітня помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II. Принц Філіп мав у червні відсвяткувати 100-річчя. Кілька днів тому, 17 квітня, він був похований в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Їхній шлюб з королевою тривав понад 73 років.

    Єлизавета II є монархом, який найдовше очолює Велику Британію — вона набагато випередила своїх попередників на троні як за віком, так і за часом перебування на престолі (з 1952-го, тобто 69 років).

    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія поліція
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