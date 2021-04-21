Принц Гаррі покинув Єлизавету ІІ у її 95-річний ювілей

Принц Гаррі поїхав у США та не залишився з бабусею у її день народження

Герцога Сассекського помітили папараці 20 квітня в лондонському аеропорту в Хітроу

Онук Єлизавети II принц Гаррі вирушив додому в Каліфорнію до своєї вагітної дружини Меган Маркл і дворічного сина Арчі. Це означає, що він не залишився на 95-річний ювілей своєї бабусі, який вона відзначає в середу, 21 квітня.

Герцога Сассекського помітили папараці 20 квітня в лондонському аеропорту в Хітроу. Він вилетів додому рейсом American Airlines о 13.30 за місцевим часом. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Британській королеві Єлизаветі ІІ, найстаршому монарху у світі, 21 квітня виповнюється 95 років, але публічних урочистостей не буде, адже кілька днів тому вона провела в останню путь свого чоловіка – принца Філіпа.

День народження королеви пройде без урочистостей, адже у королівській сім'ї – два тижні жалоби. Традиційне святкування, яке було заплановане в червні, також скасовується. За традицією публічні святкування дня народження британської королеви проводять влітку, проте народилася вона саме у цей день у 1926 році.

Єлизавета II збереться на приватний обід з близькими родичами, повідомляє британська газета The Telegraph. Салюти, які зазвичай звучать опівдні в Лондоні, цьогоріч через жалобу теж скасовано. Минулого року їх не було через те, що почалася якраз пандемія коронавірусу.

Нагадаємо, що 9 квітня помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II. Принц Філіп мав у червні відсвяткувати 100-річчя. Кілька днів тому, 17 квітня, він був похований в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Їхній шлюб з королевою тривав понад 73 років.

Єлизавета II є монархом, який найдовше очолює Велику Британію — вона набагато випередила своїх попередників на троні як за віком, так і за часом перебування на престолі (з 1952-го, тобто 69 років).

