У Британії прощаються із принцом Філіпом (відео)

Влітку цього року принцу Філіпу мало виповнитися 100 років

Сьогодні, 17 квітня, у Віндзорському замку пройде церемонія поховання герцога Единбурзького принца Філіпа

Похорон принца Філіпа відбувається у каплиці Святого Георгія у Віндзорі й матиме не державний, а королівський статус через пандемію коронавірусу. Публічного прощання не буде, провести принца в останню путь зможуть лише деякі члени королівської сім’ї та близькі друзі.

Про це повідомляє ВВС.

Британців також закликали не збиратися біля Віндзорського або інших королівських резиденцій через карантинні обмеження. Однак люди все одно приходять.

У церемонії прощання з Філіпом візьмуть участь понад 700 військових Королівського флоту, морської піхоти, британської армії та Королівських військово-повітряних сил. Хор з чотирьох осіб виконає улюблені композиції Філіпа. Після служби труну опустять в королівське сховище під державний гімн.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров’я.

Принц Філіп мав титул герцога Единбурзького. Раніше він служив у військово-морських силах Великої Британії.

З Єлизаветою він одружився у 1947 році – за п’ять років до того, як вона зійшла на престол.

У серпні 2017 року принц Філіп відійшов від виконання королівських обов’язків через поважний вік.

Відтоді він відвідав усього кілька публічних заходів, включно з весіллям принца Гаррі й Меган Маркл і секретним соціально дистанційованим одруженням принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці в липні 2020 року.

У лютому-березні принц Філіп 28 днів провів у лікарні. Тоді у Букінгемському палаці повідомляли, що госпіталізація не пов’язана з коронавірусом.

Влітку цього року принцу Філіпу мало виповнитися 100 років. Він був найстарішим членом королівського подружжя у світі.

Раніше королева Єлизавета прокоментувала відсутність Меган Маркл на похороні принца Філіпа.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім’ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов’язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Єлизавета II через чотири дні після смерті чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа, повернулася до виконання своїх обов’язків.

Читайте також: