«Дядя Ваня» окочурился. Погрози росіян замінити McDonald's зазнали фіаско

Схожий на McDonald's товарний знак не зміг пройти реєстрацію до РФ

«Дядя Ваня» не замінить «Макдональдси» у Росії

Творці товарного знаку «Дядя Ваня» відкликали свою заявку буквально за два тижні після початку галасу навколо себе, повідомила «Газета.ру».

«На цьому на сьогоднішній день історія закінчилася», – заявив глава Роспатента Юрій Зубов.

Він припустив, що бізнесмени «зрозуміли свою помилку».

За словами голови відомства, бренди, що нагадують відомі, намагаються зареєструвати багато підприємців у Росії. Проте потім самі ж відмовляються від планів на різних етапах шляху.

Анонс виходу на російський ринок мережі швидкого харчування «Дядя Ваня», логотип якої міг би нагадувати перевернутий на 90 градусів фірмовий знак мережі «Макдоналдс», викликав фурор в Інтернеті. Зокрема, з'явився фейковий ролик, з нібито підготовкою відкриття патріотично названого закладу на місці популярної закусочної на Московському проспекті в Петербурзі.

Мем сягає корінням у фразу спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, який прокоментував відхід західного фастфуду побажанням, щоб назавтра місце умовного «Макдональдса» зайняло кафе «У дяді Вані».

Як повідомлялося раніше, Mcdonald's повідомив про закриття 850 ресторанів в Росії.

Нагадаємо, що всесвітньо відома мережа ресторанів тимчасово припинила роботу і в нашій країні на тлі російської агресії.

Нагадаємо, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

За даними глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai, починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 2778 нових санкцій. Загальне число санкцій зросло до понад 5530. Це перевершило Іран, проти якого за десятиліття було введено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму.