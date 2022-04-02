Туреччина погодилася надати кораблі для евакуації з Маріуполя

Турецька сторона координує свої дії зі структурами України та Росії

Влада Туреччини готова виділити судна для організації евакуації морем цивільних осіб та поранених з оточеного росіянами українського міста Маріуполя. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, розповідає турецька урядова інформагенція Anadolu.

За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами України та Росії, а саме з акредитованими в Анакарі військовими аташе обох країни.

Також Акар зазначив, що Туреччина продовжує постачання гуманітарної допомоги українському народові.

Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із українським та російським колегами, Олексієм Резніковим і Сергієм Шойгу. За його словами, також відбулася його особиста зустріч із Резніковим у Стамбулі.

«Для запобігання подальшому кровопролиттю та відновленню стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню», – наголосив Акар.

Турецький міністр, окрім того, повідомив про «активні контакти« Україною та РФ та щодо безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

Стосовно мінної загрози в Чорному морі Акар зазначив, що на даний момент «проблем для судноплавства немає».

Нагадаємо, командир полку «Азов», Герой України Денис Прокопенко вважає, що в теперішніх умовах ще реально провести операцію з деблокади Маріуполя від рашистів.

«Наші солдати воюють за кожний дім і вулицю зі сподіваннями, що рано чи пізно буде проведено операцію з деблокади Маріуполя», – заявив «азовець».