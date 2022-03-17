«Дядя Ваня» замість McDonald's. У Росії найшли заміну відомому ресторану

У Росії закрилися 850 ресторанів McDonald's

Замість мережі ресторанів McDonald's, яка пішла з російського ринку через санкції, на його місце можуть прийти ресторани під маркою «Дядя Ваня». Відповідна заява на реєстрацію логотипу була подана до Реєстру Федеральної служби для інтелектуальної власності Російської Федерації.

Примітно, що символіка російської мережі дуже схожа з американською McDonald's. Кольори символіки жовтий і червоний. Вони такі самі як і у відомого американського бренда.

Як повідомлялося раніше, Mcdonald's повідомив про закриття 850 ресторанів в Росії.

Нагадаємо, що всесвітньо відома мережа ресторанів тимчасово припинила роботу і в нашій країні на тлі російської агресії.

Нагадаємо, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

За даними глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai, починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 2778 нових санкцій. Загальне число санкцій зросло до понад 5530. Це перевершило Іран, проти якого за десятиліття було введено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму.