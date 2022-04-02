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    Росія погрожує піти з Міжнародної космічної станції

    Міжнародна космічна станція є спільним проєктом Росії та США - Росія погрожує піти з Міжнародної космічної станції

    Міжнародна космічна станція є спільним проєктом Росії та США

    Фото з відкритих джерел

    В NASA наголошують, що проєкт МКС є «взаємозалежним»

    Росія може припинити співпрацю з партнерами по Міжнародній космічній станції (МКС) до відновлення нормальних зв'язків і лише після того, як Захід скасує санкції проти Москви. З такою заявою виступив глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, повідомляє Reuters.

    Рогозін також заявив, що мета санкцій – «вбити російську економіку і ввергнути наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну на коліна. Їм це не вдасться, але наміри зрозумілі».

    «Саме тому я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами по МКС та іншим проєктам можливо тільки за повного і беззастережного зняття незаконних санкцій», – сказав він.

    Глава космічного відомства РФ додав, що пропозиції «Роскосмосу» про те, коли припинити співпрацю по МКС з космічними агентствами США, Канади, Євросоюзу і Японії, найближчим часом будуть повідомлені російській владі.

    Раніше у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) казали, що планують продовжувати співпрацю з Росією попри її агресію проти України. За словами керівника програми NASA на Міжнародній космічній станції Джоеля Монтальбано, МКС була флагманською моделлю міжнародної співпраці і була спроєктована таким чином, що бути «взаємозалежною».

    Читайте також: NASA шукає шляхи позбутися співпраці з Росією в космосі

    Теги: росія США санкції NASA Дмитро Рогозін
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    Росія погрожує піти з Міжнародної космічної станції