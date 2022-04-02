Росія погрожує піти з Міжнародної космічної станції

В NASA наголошують, що проєкт МКС є «взаємозалежним»

Росія може припинити співпрацю з партнерами по Міжнародній космічній станції (МКС) до відновлення нормальних зв'язків і лише після того, як Захід скасує санкції проти Москви. З такою заявою виступив глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, повідомляє Reuters.

Рогозін також заявив, що мета санкцій – «вбити російську економіку і ввергнути наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну на коліна. Їм це не вдасться, але наміри зрозумілі».

«Саме тому я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами по МКС та іншим проєктам можливо тільки за повного і беззастережного зняття незаконних санкцій», – сказав він.

Глава космічного відомства РФ додав, що пропозиції «Роскосмосу» про те, коли припинити співпрацю по МКС з космічними агентствами США, Канади, Євросоюзу і Японії, найближчим часом будуть повідомлені російській владі.

Раніше у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) казали, що планують продовжувати співпрацю з Росією попри її агресію проти України. За словами керівника програми NASA на Міжнародній космічній станції Джоеля Монтальбано, МКС була флагманською моделлю міжнародної співпраці і була спроєктована таким чином, що бути «взаємозалежною».