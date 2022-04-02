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    У Києві створили окрему роту для захисту об’єктів критичної інфраструктури (відео)

    В Києві сформували окрему охоронну роту для захисту об&lsquo;єктів критичної інфраструктури - У Києві створили окрему роту для захисту об’єктів критичної інфраструктури (відео)
    В Києві сформували окрему охоронну роту для захисту об‘єктів критичної інфраструктури
    фото: В. Кличко / Telegram

    В охоронній роті служать, зокрема, семеро депутатів Київради

    У столиці сформували окрему охоронну роту для захисту об’єктів критичної інфраструктури – 2 квітня її бійці присягнули на вірність народу України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

    «Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Неодноразово були намагання пошкодити і об’єкти інфраструктури життєзабезпечення столиці. Щоб взяти їх під надійний захист, в Києві сформували окрему охоронну роту батальйону військової частини», – заявив Кличко.

    За його словами, мова йде про захист і охорону ключових об’єктів критичної інфраструктури – тих, що забезпечують постачання світла, води, газу, теплової енергії тощо.

    В охоронній роті служать, зокрема, семеро депутатів Київради.

    Кличко додав, що всі бійці вже пройшли навчання та «мають необхідний практичний досвід і навички захисту таких об’єктів в умовах воєнного стану».

    Він також зазначив, що міська влада тісно співпрацює з керівництвом сухопутних військ Збройних сил України для захисту столиці.

    Нагадаємо, попри часткове відведення російських військ, Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону.

    Також Міноборони Великої Британії повідомило, що незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва, найближчими днями там очікуються запеклі бої.

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    Теги: розвідка росія окупанти Віталій Кличко Київ Міноборони війна військові Україна окупація #stoprussia
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    У Києві створили окрему роту для захисту об’єктів критичної інфраструктури (відео)