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Новий склад Конгресу продовжить підтримувати Україну – Байден

Юрій Лящук
glavcom.ua
Новий склад Конгресу продовжить підтримувати Україну – Байден
В американському Конгресі достатньо тих, хто підтримує Україну
фото з відкритих джерел

Джозеф Байден переконаний, що зараз не час відвертатися від України

В американському Конгресі, як і раніше, достатньо тих, хто виступає за продовження надання допомоги Україні, заявив президент Джо Байден. Про це повідомляє сайт Білого дому.

«Зараз не час відвертатися від України, зовсім не час», – зазначив президент США.

8 листопада у США відбулися проміжні вибори. Більшість у сенаті, згідно з попередніми результатами, зберігають демократи, які отримали 50 місць зі 100. За республіканцями 49 місць. У штаті Джорджія ще немає результатів виборів у сенат, другий тур голосування там призначено на грудень.

Але навіть якщо це крісло отримає представник Республіканської партії, більшість залишиться за демократами, оскільки за розподілу голосів порівну вирішальний голос залишено за віце-президентом США. Нині це член Демократичної партії Камала Харріс.

У той же час Республіканська партія на проміжних виборах до конгресу отримала перевагу в палаті представників, посівши в ній 221 місце з 435, а їхні супротивники отримали 213. Зараз конгрес контролюють демократи, а палата представників нового скликання, де переважатимуть республіканці, розпочне роботу в січні.

1 жовтня Байден підписав закон про додаткову допомогу Києву на $12,35 млрд. Схвалений пакет включає, зокрема, $4,5 млрд для фонду уряду та $3 млрд на озброєння, обладнання та іншу військову підтримку.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили ще $400 млн на допомогу ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

До слова, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.

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Теги: США Джозеф Байден війна Україна

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