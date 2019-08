Джо Байден: у бій ідуть лише «старі»

Ексвіцепрезидент США вважає, що Трамп зруйнує США, якщо переможе ще раз

Серед плеяди демократичних кандидатів на президентських виборах 2020 року наразі лише один, за загальним визнанням, посідає провідні позиції. Інші лише намагаються порівнятися з його рейтингом. Цим кандидатом є Джо Байден – один з найстарших політиків Демократичної партії, досвідчений федеральний службовець і політик та головний опонент чинного президента Дональда Трампа.

Джо Байден у свої 76 років має за плечима 49 років досвіду роботи в державному апараті Сполучених Штатів. Він починав свою кар’єру у Вашингтоні як член Сенату від штату Делавер у 1972 році (ставши шостим наймолодшим сенатором за всю історію). З того часу і до 2009 року він встиг попрацювати на багатьох посадах у Капітолії – голова юридичного комітету Сенату, голова Міжнародного Комітету з контролю над наркотиками, голова Комітету Сенату з міжнародних справ…

Проте не все було настільки райдужно та прогресивно у житті «старого Джо». На Різдво 1972 року в автокатастрофі загинула дружина Байдена, Нейла, та їх однорічна донька Наомі. Сини Байдена, Хантер та Джозеф Робінет (якого і в сім'ї, і в медіа частіше називали просто Бо), отримали важкі поранення в тій аварії. Це сильно підкосило тоді ще молодого сенатора Байдена.

Проте в ці складні часи він зміг проявити себе як сильний та відповідальний батько і політик. Не відходячи від лікарняних ліжок своїх синів, він там же, у палаті шпиталю, складав присягу як новий сенатор від штату Делавер у 1973 році.

У 2009 році, після фактичного програшу Бараку Обамі на внутрішньопартійних перегонах, Байден отримав пропозицію посісти місце віцепрезидента Сполучених Штатів у новій адміністрації, і від неї він не міг відмовитися. Перед виборами 2016 року багато хто чекав камбеку від Байдена і другої спроби увійти до Овального кабінету. Проте у 2015-му сім'ю Байденів очікував новий удар. Старший син, Бо Байден, Генеральний прокурор штату Делавер та батько двох дітей, помирає від раку головного мозку, з яким боровся з 2010 року. Це був дуже важкий удар для старого Джо, який змусив його відмовитися від президентських амбіцій. Здобувши другий президентський термін, Обама вирішив зберегти і свого перевіреного віцепрезидента. Таким він і запам’ятався більшості американців – символ «старих добрих часів» каденції Обами, мовчазний та спокійний віцепрезидент.

І саме таким Байден і починає свою передвиборчу кампанію-2020, вже третю у кар’єрі. Стартував не першим, не робив гучних заяв, працював переважно з власним перевіреним електоратом. Але в той же час його попередні заслуги перед партією і позитивна репутація серед виборців зробили свою справу – майже зі старту Джо Байден став фактично беззаперечним лідером гонки серед демократичних кандидатів та почав впевнено обганяти і чинного президента Дональда Трампа.

Майже одночасно з’являються і нові скандали умовно сексуального характеру, причому визначальним тут є саме слово «умовно». За останні місяці декілька жінок вже звинуватили кандидата у «неналежній поведінці» на публічних заходах. По своїй суті, подібні звинувачення на адресу Джо не нові - він весь час встрягав у подібні незручні ситуації і своїми жартами, і своєю поведінкою. Раніше навіть найбільш прогресивні демократичні оглядачі списували це на його жартівливу манеру тримати себе на публіці – «це ж просто Джо». Проте із появою руху #MeToo, новим витком боротьби жінок за свої соціальні права та чіткою позицією Демократичної партії в підтримку цих рухів, Байден опинився у консервативній меншості. Звісно, його не звинувачують у «сексуальному хижацтві», як чинного президента, але тепер він змушений бути вдвічі обережнішим зі своїми виступами та зі своїми контактами. На жаль, екстраверту Байдену важко тримати себе в руках (як в промовах, так і буквально), тому дійсно можна очікувати, що ближче до листопадових виборів 2020 року його опоненти спробують відшукати нові грішки.

Майже зі старту Джо Байден став фактично беззаперечним лідером гонки (фото: The New York TimesThe New York Times)