Дрони атакували морський порт на Кубані та НПЗ у Самарській області

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки дронів, пожежу та пошкодження портової інфраструктури

У ніч на 5 грудня в Росія повідомила про атаку невідомих дронів. Під удар потрапили морський порт у Темрюку, що у Краснодарському краї та нафтопереробний завод (НПЗ) у Сизрані, що у Самарській області, пише «Главком».

Близько 00:30 за місцевим часом в одному з пабліків з'явилася інформація про атаку на Темрюк. Внаслідок удару загорілися резервуари з паливом, що призвело до пожежі в районі порту. У мережі з'явились перші кадри загоряння.

Через годину після цього оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки дронів, пожежу та пошкодження портової інфраструктури. Вони повідомили, що для гасіння пожежі залучено 32 спеціалісти та 8 одиниць техніки. На місці працюють екстрені та спеціальні служби. Попередньо, постраждалих немає, персонал евакуйований.

О 01:40 інформація почала з'являтися й про атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області. За наявними кадрами, в районі об'єкта також спалахнула пожежа.

Офіційних коментарів щодо ситуації в Сизрані наразі не було.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську.