Дрони атакували морський порт на Кубані та НПЗ у Самарській області

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували морський порт на Кубані та НПЗ у Самарській області
Пожежа у Темрюку після атаки дронів
фото з моніторингових пабліків

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки дронів, пожежу та пошкодження портової інфраструктури

У ніч на 5 грудня в Росія повідомила про атаку невідомих дронів. Під удар потрапили морський порт у Темрюку, що у Краснодарському краї та нафтопереробний завод (НПЗ) у Сизрані, що у Самарській області, пише «Главком».

Близько 00:30 за місцевим часом в одному з пабліків з'явилася інформація про атаку на Темрюк. Внаслідок удару загорілися резервуари з паливом, що призвело до пожежі в районі порту. У мережі з'явились перші кадри загоряння.

Дрони атакували морський порт на Кубані та НПЗ у Самарській області фото 1

Через годину після цього оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки дронів, пожежу та пошкодження портової інфраструктури. Вони повідомили, що для гасіння пожежі залучено 32 спеціалісти та 8 одиниць техніки. На місці працюють екстрені та спеціальні служби. Попередньо, постраждалих немає, персонал евакуйований.

О 01:40 інформація почала з'являтися й про атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області. За наявними кадрами, в районі об'єкта також спалахнула пожежа.

Дрони атакували морський порт на Кубані та НПЗ у Самарській області фото 2

Офіційних коментарів щодо ситуації в Сизрані наразі не було. 

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

