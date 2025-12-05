Чечня атакована дронами: кадри влучання у «Грозний Сіті»

Неподалік комплексу «Грозний Сіті» знаходиться будівля ФСБ Чечні, яка також могла бути ціллю атаки

Сьогодні, 5 грудня, дрони атакували столицю Чечні – місто Грозний. Зафіксовано влучання у висотну будівлю комплексу «Грозний Сіті», де розташовуються офіси Ради безпеки Чечні та інших державних інституцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Astra.

«Грозний Сіті» розташований на проспекті Кадирова 3/25. Там знаходяться управління рахункової палати, виборчком та інші відомства.

Підписуйтеся на «Главком» у Telegram

Моніторинговий канал Exilenova+ пише, що влучання дрона у висотну будівлю у Грозному може бути наслідком роботи засобів РЕБ та ППО. Неподалік комплексу Грозний Сіті знаходиться будівля ФСБ Чечні, яка також могла бути ціллю атаки.

Неподалік комплексу Грозний Сіті знаходиться будівля ФСБ Чечні фото: Exilenova+

Нагадаємо, 2 грудня також повідомлялося про атаку безпілотників на Чечню, тоді дрони вдарили по будівлі ФСБ в Ачхой-Мартановському районі. Двоє співробітників відомства дістали поранення.