Чечня атакована дронами: кадри влучання у «Грозний Сіті»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Грозний Сіті у Чечні атакували дрони, 5 грудня 2025 року
фото: Exilenova+

Неподалік комплексу «Грозний Сіті» знаходиться будівля ФСБ Чечні, яка також могла бути ціллю атаки

Сьогодні, 5 грудня, дрони атакували столицю Чечні – місто Грозний. Зафіксовано влучання у висотну будівлю комплексу «Грозний Сіті», де розташовуються офіси Ради безпеки Чечні та інших державних інституцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Astra.

«Грозний Сіті» розташований на проспекті Кадирова 3/25. Там знаходяться управління рахункової палати, виборчком та інші відомства.

Моніторинговий канал Exilenova+ пише, що влучання дрона у висотну будівлю у Грозному може бути наслідком роботи засобів РЕБ та ППО. Неподалік комплексу Грозний Сіті знаходиться будівля ФСБ Чечні, яка також могла бути ціллю атаки.

фото: Exilenova+

Нагадаємо, 2 грудня також повідомлялося про атаку безпілотників на Чечню, тоді дрони вдарили по будівлі ФСБ в Ачхой-Мартановському районі. Двоє співробітників відомства дістали поранення.

Теги: ФСБ Чечня росія

