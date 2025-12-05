США підірвали ще одне судно з наркотиками в Тихому океані
За словами військових, човен перевозив незаконні наркотики
Американські військові здійснили атаку на ймовірне наркоторговельне судно в східній частині Тихого океану, в результаті якої загинули чотири чоловіки, які, за даними військових, були частиною терористичної організації, пов'язаної з наркотрафіком. Про це повідомило Південне командування США, пише «Главком».
Операція стала частиною посиленої антинаркотичної кампанії США, розпочатої на початку вересня в рамках адміністрації Дональда Трампа.
Південне командування США повідомило, що судно було атаковано в міжнародних водах. За словами військових, човен перевозив незаконні наркотики і рухався через один з відомих маршрутів наркотрафіку в цьому регіоні.
У результаті атаки судно було пошкоджене, а потім охоплене полум'ям.
Раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.
До слова, лише 29% американців підтримують використання військових сил для вбивства підозрюваних у наркоторгівлі без судового процесу.
Більшість, а саме 51%, виступили проти позасудових страт, а 20% респондентів не змогли визначитися з позицією.
