Ірландія зафіксувала дрони поблизу літака Зеленського. Офіс президента прокоментував

Президент України Володимир Зеленський здійснив державний візит до Ірландії 2 грудн. Невідомі безпілотники були помічені поблизу траєкторії його польоту. За повідомленнями ірландських ЗМІ, корабель ВМС Ірландії виявив до п’яти безпілотників, що працювали в районі, де пролітав літак Зеленського, пише «Главком».

«Це викликало серйозну тривогу серед служби безпеки», – повідомляє Irish Times, яка зазначила, що ці дрони могли бути спробою втрутитись у траєкторію польоту, хоча сам літак не був під загрозою.

«Дронів помітили в момент, коли літак мав пролетіти, але він не був в небезпеці», – додають джерела газети.

Радника Зеленського Дмитро Литвин зазначив: «За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті».

Дрони були помічені на північний схід від Дубліна, приблизно за 20 км від аеропорту. Ірландські збройні сили не надали подробиць інциденту, посилаючись на міркування оперативної безпеки.

«Операція з безпеки була успішно розгорнута силами оборони та поліцією, що забезпечило безпечний та успішний візит», – йдеться в заяві ірландських офіційних осіб.

Нагадаємо, що 2 грудня у Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.

У рамках візиту Україна та Ірландія підписали дорожню карту, яка посилює двосторонні відносини.