Ірландія зафіксувала дрони поблизу літака Зеленського. Офіс президента прокоментував
Дрони були помічені на північний схід від Дубліна, приблизно за 20 км від аеропорту
Президент України Володимир Зеленський здійснив державний візит до Ірландії 2 грудн. Невідомі безпілотники були помічені поблизу траєкторії його польоту. За повідомленнями ірландських ЗМІ, корабель ВМС Ірландії виявив до п’яти безпілотників, що працювали в районі, де пролітав літак Зеленського, пише «Главком».
«Це викликало серйозну тривогу серед служби безпеки», – повідомляє Irish Times, яка зазначила, що ці дрони могли бути спробою втрутитись у траєкторію польоту, хоча сам літак не був під загрозою.
«Дронів помітили в момент, коли літак мав пролетіти, але він не був в небезпеці», – додають джерела газети.
Радника Зеленського Дмитро Литвин зазначив: «За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті».
Дрони були помічені на північний схід від Дубліна, приблизно за 20 км від аеропорту. Ірландські збройні сили не надали подробиць інциденту, посилаючись на міркування оперативної безпеки.
«Операція з безпеки була успішно розгорнута силами оборони та поліцією, що забезпечило безпечний та успішний візит», – йдеться в заяві ірландських офіційних осіб.
Нагадаємо, що 2 грудня у Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.
У рамках візиту Україна та Ірландія підписали дорожню карту, яка посилює двосторонні відносини.
Коментарі — 0