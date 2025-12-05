Головна Світ Соціум
Росіяни вигадали підступний план, як налаштувати поляків проти українців

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Росіяни вигадали підступний план, як налаштувати поляків проти українців
Росія системно намагається розсварити Україну з її сусідами, створюючи фейки, маніпуляції та провокації
фото: Центр протидії дезінформації

Пропагандисти, які умисно поширюють фейки, навмисно намагаються поширити хибне враження про небезпеку саме всіх українських продуктів

У Польщі шириться нова хвиля дезінформації про Україну. У мережі з'явилася низка дописів про «заражену їжу з України». Автори закликають бойкотувати українську продукцію, адже вона нібито є «небезпечною». Про це пише Центр протидії дезінформації.

У дописах закликають бойкотувати усі товари, які продають з кодом 482. Це стандартний штрихкод для товарів, які були вироблені в Україні.

Наголошується, що такі фейки створюються на основі реальних випадків, коли окремі партії продуктів не проходять стандарти якості. При цьому в ЦПД наголошують, що це необов'язково бувають товари з України. У той же час пропагандисти, які умисно поширюють ці фейки, навмисно намагаються поширити хибне враження про небезпеку саме всіх українських продуктів.

«Польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів, які не відповідають нормам, незалежно від країни походження. Відтак узагальнення, що «вся українська їжа отруйна», – це класичний прийом дезінформації», – зазначається в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Там підкреслюють, що маніпуляція з штрихкодом є частиною антиукраїнської кампанії, яка активно проводиться в Польщі від початку повномасштабної війни.

Зазначимо, Росія системно намагається розсварити Україну з її сусідами, створюючи фейки, маніпуляції та провокації. Подібними гібридними методами ворог прагне ослабити Україну на міжнародній арені. Мета подібних кампаній – підірвати довіру між українцями та поляками, посіяти ворожість між двома народами і посилити тиск на політичні рішення Варшави щодо підтримки України.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у відносинах із Росією неможливо досягти жодних угод. Цю заяву він зробив під час урочистостей з нагоди Дня курсанта, приурочених до 195-ї річниці початку Листопадового повстання.

Як відомо, до кінця 2025 року Польща спрямує $100 млн на закупівлю американської зброї для України в межах програми Purl.

Теги: Польща пропаганда фейк

