Трамп найняв нового архітектора для бального залу в Білому домі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Знесення Східного крила, де колись розміщувався офіс першої леді, розпочалося в жовтні
Кошторисні оцінки проєкту бальної зали зросли з $200 мільйонів до $350 мільйонів

Президент США Дональд Трамп залучив нового архітектора для допомоги в плануванні свого крила бальної зали Білого дому вартістю $300 млн, перевівши колишнього головного дизайнера на роль консультанта у цьому гучному та суперечливому проєкті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами представника Білого дому, компанія Shalom Baranes Associates, архітектурна фірма з Вашингтона, розробить дизайн бальної зали, яка буде побудована на місці знесеного Східного крила. Джеймс МакКрірі (James McCrery), якого раніше призначили керувати проєктом, залишиться на консультативній ролі.

«Шалом – досвідчений архітектор, чия робота формувала архітектурну ідентичність столиці нашої нації протягом десятиліть, і його досвід стане великою перевагою для завершення цього проєкту», – сказав речник Білого дому Девіс Інгл.   

Білий дім не уточнив, чому вони міняють архітекторів у проєкті. The Washington Post повідомляла, що МакКрірі та Трамп сперечалися щодо обсягу проєкту і що невелика фірма МакКрірі не змогла дотриматися термінів у великомасштабному проєкті.

Знесення Східного крила, де колись розміщувався офіс першої леді, розпочалося в жовтні. Трамп заявив, що нова бальна зала матиме площу 90 тис. квадратних футів і вміщатиме 1000 осіб, комплекс, який буде значно більшим за головну будівлю Білого дому, площа якої становить близько 55 000 квадратних футів.

Кошторисні оцінки проєкту бальної зали зросли з $200 мільйонів до $350 мільйонів. Білий дім також заявив, що Трамп робить внесок у проєкт бальної зали, хоча не уточнив, скільки саме.

Заможні особи та корпоративні донори – включно з мільярдером Стівом Шварцманом (Steve Schwarzman), Amazon.com Inc. та Coinbase Inc. – також надали кошти на проєкт, що викликало занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів для президента, який також регулярно поєднував особистий бізнес з офіційними обов'язками.

Трамп оприлюднив свої плани щодо бальної зали влітку, після того, як довго скаржився на бажання мати більшу кімнату для розваг у Білому домі. Тоді президент сказав, що роботи на території Білого дому не «заважатимуть нинішній будівлі» і що плани проєкту виявляють «повну повагу» до архітектурного стилю існуючої споруди.

Clark Construction Group LLC керує будівництвом нової бальної зали серед інших проєктів у Вашингтоні, включаючи реконструкцію Центру Кеннеді.

Вілл Шарф (Will Scharf), помічник Білого дому та голова Національної комісії з планування столиці, заявив, що адміністрація має подати плани щодо бальної зали цього місяця.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною. 

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн доларів на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.

