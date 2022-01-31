«500 грн за бустер». Мінцифри готує новий план виплат за вакцинацію

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка»

Виплату можна буде отримати на ту саму картку «єПідтримки», на яку виплачується «ковідна тисяча»

У Міністерстві цифрової трансформації обіцяють протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини. Про це заявив голова відомства Михайло Федоров під час брифінгу.

«Протягом тижня надамо детальний план щодо того, як це буде реалізовано. Ми хочемо зробити це максимально просто та зручно, щоб людям не потрібно було додатково десь реєструватися та подавати зайві запити», – заявив глава Мінцифри.

Федоров додав, що цю виплату можна буде отримати на ту саму картку «єПідтримки», на яку виплачується «ковідна тисяча».

Зазначимо, що брифінг відбувся на трасі Київ-Пирятин, де очільник Мінцифри перевіряв якість мобільного зв'язку 4G:

Нагадаємо, сьогодні набув чинності наказ МОЗ про Covid-вакцинацію: кого не пускатимуть на роботу.

Крім того, в Україні змінили терміни для отримання бустерної дози вакцини від Covid-19. Тепер її можна отримати рааніше.

Нагадаємо, що українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

Як відомо, тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

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