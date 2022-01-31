Підсумки січня від уряду: економіка несподівано відреагувала на загрозу вторгнення

Цього місяця казна зібрала на 10 млрд грн більше від планового показника в січні

Уряд переконує, що в нас з економікою все добре

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що закордонні ЗМІ, які розповсюджують інформацію про можливе вторгнення Росії, можуть «поламати» українську економіку. Про це очільник Міноборони сказав в інтерв’ю Lb.ua.

«Зі слів мого колеги, міністра фінансів пана Сергія Марченка, (економіка, – ред.) завжди просідає з погляду збору доходів у державну скарбницю. Бо там чи не весь місяць свят, але цього року наша казна зібрала на 10 мільярдів гривень більше від планового показника в січні», – сказав Резніков.

За його словами, це означає, що в нас з економікою все добре.

«І нам важливо тримати інформаційний баланс, повертаючись до початку розмови, бо ми можемо самі себе налякати. Порушити цей баланс можуть і закордонні ЗМІ, які розповсюджують гіперболізовано панічну інформацію, поламавши нам економіку», – додав міністр оборони.

До слова, Нацбанк розповів, хто у січні скуповує валюту. Так, чиста купівля валюти клієнтами за спот-операціями за 16 робочих днів січня становила близько $1,1 млрд.

Ще експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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