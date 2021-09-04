Кожен біженець з Афганістану отримає від США $2 тисячі

Біженці з Афганістану отримають по $2 тисячі

США готують програму підтримки афганських біженців

США створюють умови для прийому десятків тисяч афганців. На кожного біженця Штати виділять понад дві тисячі доларів, пише Bloomberg.

Представник Державного департаменту США повідомив, що відомство планує витратити до $2 275 на кожного евакуйованого протягом декількох місяців. Кошти підуть на оплату житла, харчування, навчання дітей в школі та закупівлю предметів першої необхідності.

До 50 тис. біженців з Афганістану отримають можливість брати участь в тимчасовій програмі, що дає їм рік для подачі заяви на отримання постійної візи.

Афганці, які працювали на уряд США, потраплять в окремі імміграційні категорії.

Раніше повідомлялося, що Державний секретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану.

Нагадаємо, радикальний рух «Талібан» вважає Китай своїм головним іноземним партнером.

Також на днях у Катарі відбулася перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками руху «Талібан».

Нагадаємо, бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, заявили, що Афганістан тепер є «вільною і суверенною державою», оскільки після 20 років окупації війська США покинули країну».