  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Кожен біженець з Афганістану отримає від США $2 тисячі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Біженці з Афганістану отримають по $2 тисячі&nbsp; - Кожен біженець з Афганістану отримає від США $2 тисячі

    Біженці з Афганістану отримають по $2 тисячі 

    Фото з відкритих джерел

    США готують програму підтримки афганських біженців

    США створюють умови для прийому десятків тисяч афганців. На кожного біженця Штати виділять понад дві тисячі доларів, пише Bloomberg.

    Представник Державного департаменту США повідомив, що відомство планує витратити до $2 275 на кожного евакуйованого протягом декількох місяців. Кошти підуть на оплату житла, харчування, навчання дітей в школі та закупівлю предметів першої необхідності.

    До 50 тис. біженців з Афганістану отримають можливість брати участь в тимчасовій програмі, що дає їм рік для подачі заяви на отримання постійної візи.

    Афганці, які працювали на уряд США, потраплять в окремі імміграційні категорії.

    Раніше повідомлялося, що Державний секретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану.

    Нагадаємо, радикальний рух «Талібан» вважає Китай своїм головним іноземним партнером.

    Також на днях у Катарі відбулася перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками руху «Талібан».

    Нагадаємо, бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, заявили, що Афганістан тепер є «вільною і суверенною державою», оскільки після 20 років окупації війська США покинули країну».

    Читайте також:
    Теги: США Афганістан гуманітарна допомога Талібан біженці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кожен біженець з Афганістану отримає від США $2 тисячі