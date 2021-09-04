В Афганістані назвали умови, за яких жінкам дозволять доступ жінок до освіти і роботи

Питання про обов'язкову форму одягу для жінок буде вирішувати рада ісламських богословів

Жінки в хіджабі в Афганістані матимуть доступ до освіти і роботи. Про це заявив представник радикального руху «Талібан» Сухейль Шахін.

«Права жінок будуть дотримуватися. У них не буде проблем з отриманням освіти або можливістю працювати. Але ми не повинні намагатися змінити культуру один одного. Ваші слова про те, що жінки без хіджабу повинні мати доступ до освіти – це спроба змінити культуру. У вас таке допустимо. у нашій культурі вони можуть здобувати освіту, працювати, носячи хіджаб», – сказав Шахін в ефірі Fox News.

Раніше високопоставлений представник руху «Талібан» Вахідулла Хашимі повідомив, що питання про обов'язкову форму одягу для жінок буде вирішувати рада ісламських богословів.

При цьому таліби заявляли, що не вимагають від жінок носіння повністю закриває тіло, обмежуючись хіджабом – хусткою, який залишає відкритим обличчя.

Представник талібів Забіулла Муджахід повідомляв, що в новому уряді Афганістану міністрів-жінок не буде. На тлі подібних заяв в Кабулі і Гераті пройшли демонстрації жінок-активісток з вимогою дотримання їх прав та участі в уряді Афганістану.

Нагадаємо, бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, заявили, що Афганістан тепер є «вільною і суверенною державою», оскільки після 20 років окупації війська США покинули країну».

Також Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан».

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