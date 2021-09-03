«Талібан» назвав свого головного партнера

Одна з провідних країн світу готова інвестувати в Афганістан

Радикальний рух «Талібан» вважає Китай своїм головним іноземним партнером. Про це розповів представник організації Забіулла Муджахід.

«Китай (...) представляє для нас фундаментальну і виняткову можливість, тому що готовий інвестувати в нашу країну», – цитує прессекретаря талібів La Repubblica.

За його словами, КНР також посприяє бойовикам в реконструкції Афганістану після війни.

Представник «Талібану» також позитивно відгукнувся про економічний проєкт Китаю «Один пояс, один шлях», зазначивши, що таким чином Пекін відроджує «древній Шовковий шлях».

Муджахід сказав, що таліби розраховують на допомогу Пекіна у відновленні афганської гірничодобувної промисловості.

Окремо він виділив мідні рудники Афганістану, які «завдяки китайцям, можуть бути повернуті в виробництво і модернізовані». На закінчення Муджахід назвав Китайську Республіку пропуском для Кабула «на всі ринки світу».

Раніше таліби дали дипломатичну обіцянку США.

До слова, тварини у зоопарку Кабула опинились на межі смерті через талібів.

Раніше таліби розстріляли в Афганістані відомого фольклорного співака і музиканта Фавада Андарабі.

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