Джонсон створив «воєнний кабінет» на випадок жорсткого Brexit



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Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон

Так званий воєнний кабінет створений у рамках заходів, щодо активізації підготовки до виходу з Європейського Союзу без угоди

Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон створив «воєнний кабінет» на випадок виходу з Євросоюзу без угоди.

Про це пише The Sunday Times.

Так званий воєнний кабінет створений у рамках заходів, щодо активізації підготовки до виходу з Європейського Союзу без угоди. Відзначається, що в уряді вважають, що перспектива Brexit без угоди стає все більш реальною.

Міністр, відповідальний за підготовку до виходу країни з ЄС, Майкл Гоув заявив, що уряд працює виходячи з припущення, що Брюссель не стане обговорювати нову угоду.

За планом, новий прем'єр Боріс Джонсон буде приймати кожне рішення з приводу подальшої політики Brexit разом з командою шести міністрів, які підтримують вихід без угоди.

27 липня Джонсон вимагав прибрати пункт про Північну Ірландію з угоди про Brexit.

Напередодні прем'єрміністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу без угоди може стати початком об'єднання Ірландії із Північною Ірландією.

Раніше новий британський прем'єрміністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде з складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом.

При цьому він зазначив, що слід підготувати і варіант жорсткого Brexit без укладення угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.

Напередодні голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit.