Жорсткий Brexit спровокує розмови про об'єднану Ірландію - прем'єр



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Прем'єрміністр Ірландії Лео Варадкар

Північна Ірландія вважатиме Brexit без згоди провокацією

Вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу без угоди може стати початком об'єднання Ірландії із Північною Ірландією.

Про це сказав прем'єрміністр Ірландії Лео Варадкар, пише Reuters.

За словами прем'єра, уряд Ірландії не має наміру планувати об'єднання, оскільки пробританські сили в Північній Ірландії будуть вважати це провокацією.

Однак, прем'єр переконаний, що у разі жорсткого Brexit ці питання неодмінно виникнуть.

«Якщо Велика Британія виведе Північну Ірландію з Європейського союзу всупереч волі більшості жителів Північної Ірландії, позбавить їх європейського громадянства і підірве Страсноп'ятничну угоду - такі питання будуть виникати, подобається нам це чи ні», - сказав він, додавши, що до цього потрібно бути готовими.

Раніше новий британський прем'єрміністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде з складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом.

При цьому він зазначив, що слід підготувати і варіант жорсткого Brexit без укладення угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.

Напередодні голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit.