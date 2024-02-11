Екоактивісти у Франції позбиткувалися з шедевра Клода Моне (відео)

Поліція заарештувала активісток за скаргою керівництва музею

Екоактивістки облили супом картину Клода Моне «Весна» в Ліонському музеї у Франції. Про це повідомило місцеве видання Le Progrès.

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Після обливання картини дві активістки руху Riposte Alimentaire («Продовольча відповідь») зачитали своє звернення до влади і суспільства загалом.

«За допомогою цієї акції «Продовольча відповідь» бажає підвищити поінформованість про майбутню кліматичну та соціальну кризу», – йдеться в заяві руху екоактивістів, який просуває, зокрема, право на здорове та стійке харчування.

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Відомо, що у Франції пошкодження чи знищення культурних цінностей карається тюремним ув’язненням на строк до семи років або штрафом до 100 тисяч євро. Однак картина «Весна» не зазнала пошкоджень, оскільки була за захисним склом. Утім, наступного тижня буде проведено експертизу, щоб переконатися в неушкодженості витвору мистецтва.

Обох активісток одразу після акції заарештувала поліція за скаргою керівництва музею. Чи понесуть вони покарання, наразі невідомо. Музей закриє частину залів для відвідування 11 лютого.

До відома, подібні акції екоактивісти влаштовують у найвідоміших музеях світу не вперше. Наприклад, у паризькому Луврі 28 січня екологічні активісти облили супом всесвітньо відому картину «Мона Ліза» («Джоконда») Леонардо Да Вінчі.

Раніше активісти вирішили в оригінальний спосіб провести протести в одному з музеїв Стокгольму, і розмазали фарбу по картині французького художника Клода Моне «Сад художника у Живерні».