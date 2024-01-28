Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Екоактивістки облили супом знамениту картину (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Екоактивістки облили супом знамениту картину (відео)
Активістки вихлюпнули суп на «Джоконду»
фото: Riposte Alimentaire/Twitter

«Джоконда» вкотре стала об'єктом для протестної акції

У паризькому Луврі в неділю 28 січня екологічні активісти облили супом всесвітньо відому картину «Мона Ліза» («Джоконда») Леонардо Да Вінчі. Про акцію повідомили сам рух Riposte Alimentaire, а також видання CLPress.

Акцію екоактивістів зафіксували на відео. На ньому видно, що дві жінки вихлюпнули суп на «Джоконду». Однак картина не постраждала, адже захищена броньованим склом.

Зазначається, що таким вчинком вони хотіли привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції.

«Що важливіше? Мистецтво чи право на здорове та екологічно чисте харчування? Наша сільськогосподарська система хвора!», — вигукнули активістки після того, як облили картину.

До відома, подібні акції екоактивісти влаштовують у найвідоміших музеях світу не вперше. Наприклад, раніше активісти вирішили в оригінальний спосіб провести протести в одному з музеїв Стокгольму, і розмазали фарбу по картині французького художника Клода Моне «Сад художника у Живерні».

Читайте також: Таємницю Мони Лізи розкрито? Вчені знайшли цікаві деталі
Теги: Париж картина активісти екологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччині ще належить пройти довгий шлях, щоб досягти кліматичних цілей до 2030 року, попереджають дослідники
Німеччина скоротила викиди парникових газів до 70-річного мінімуму
23 сiчня, 15:06
Правоохоронці хочуть компенсацію за втрачену відпустку та додаткову роботу під час літньої Олімпіади
Французькі поліцейські вийшли на протести через Олімпійські ігри
18 сiчня, 15:44
Рішення про ліквідацію муралу ухвалила Подільська районна адміністрація
У Києві зафарбували графіті скандально відомої дівчини Гринкевича Соні Морозюк (фото)
20 сiчня, 14:16

Соціум

У Росії інженер оборонного заводу наклав на себе руки після «прильоту» по будинку його бабусі у Харкові
У Росії інженер оборонного заводу наклав на себе руки після «прильоту» по будинку його бабусі у Харкові
Екоактивістки облили супом знамениту картину (відео)
Екоактивістки облили супом знамениту картину (відео)
Британська розвідка пояснила, чому в РФ дедалі частіше палають військкомати
Британська розвідка пояснила, чому в РФ дедалі частіше палають військкомати
У Ростові без допомоги ЗСУ розвалився житловий будинок (фото, відео)
У Ростові без допомоги ЗСУ розвалився житловий будинок (фото, відео)
Полярники показали рідкісне явище на станції «Вернадського» (фото)
Полярники показали рідкісне явище на станції «Вернадського» (фото)
Суд визнав винним росіянина, який каже, що не пам'ятає, як прилетів до США
Суд визнав винним росіянина, який каже, що не пам'ятає, як прилетів до США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
18K
Армія Білорусі готова до вторгнення в Україну – опозиціонер
16K
Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати
8180
Захід може стерти російського агресора. Але не поспішає це робити. Чому?
7708
Техас проти Байдена. Що відбувається у США?
5785
Нічна атака дронами та ракетами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Новини

Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 04:45
День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Сьогодні, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Вчора, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua