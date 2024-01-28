Екоактивістки облили супом знамениту картину (відео)

«Джоконда» вкотре стала об'єктом для протестної акції

У паризькому Луврі в неділю 28 січня екологічні активісти облили супом всесвітньо відому картину «Мона Ліза» («Джоконда») Леонардо Да Вінчі. Про акцію повідомили сам рух Riposte Alimentaire, а також видання CLPress.

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Акцію екоактивістів зафіксували на відео. На ньому видно, що дві жінки вихлюпнули суп на «Джоконду». Однак картина не постраждала, адже захищена броньованим склом.

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Зазначається, що таким вчинком вони хотіли привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції.

«Що важливіше? Мистецтво чи право на здорове та екологічно чисте харчування? Наша сільськогосподарська система хвора!», — вигукнули активістки після того, як облили картину.

До відома, подібні акції екоактивісти влаштовують у найвідоміших музеях світу не вперше. Наприклад, раніше активісти вирішили в оригінальний спосіб провести протести в одному з музеїв Стокгольму, і розмазали фарбу по картині французького художника Клода Моне «Сад художника у Живерні».