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Екоактивістки спаплюжили картину відомого художника у Швеції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Екоактивістки спаплюжили картину відомого художника у Швеції
Дві жінки облили картину фарбою
фото:Getty Images

По картині французького художника Клода Моне «Сад художника у Живерні» екоактивісти розмазали червону фарбу

Екоактивістки вирішили в оригінальний спосіб провести протести у одному з музеїв Стокгольму, і розмазали фарбу по картині французького художника Клода Моне «Сад художника у Живерні», що у  місцевому Національному музеї. Про це пише видання CNN.

Як зазначили у пресслужбі музею, на щастя, коштовна картина під захисним склом, тож саме полотно не ушкоджене.  Екоактивістки залишили на картині відбитки долонь за допомогою фарби, а потім розмазали їх та приклеїли себе до рами. Після інциденту музейники додатково оглянули картину та раму, щоб визначити, чи залишилися на ній пошкодження.

Поліція, яка прибула на місце події, заарештувала двох жінок. Їх дії кваліфікуються як вандалізм та встановлюють всіх причетних до подій.

«Наразі злочин кваліфікується як вандалізм при обтяжуючих обставинах. Чи більше людей, ніж двоє затриманих, причетні до інциденту, поки незрозуміло, але низку людей перевірено, і поліція, зокрема, перевірятиме перебіг подій за допомогою камер спостереження музею», – повідомили працівники музею.

Це не перший випадок, коли екоактивісти влаштовують такі акції. У січні жінка розмалювала картину «Не пощастило» художника Фредеріка МакКаббіна в художній галереї, розташованій у Західній Австралії. До цього активісти екологічного руху Letzte Generation («Останнє покоління») облили нафтою картину «Смерть і життя» австрійського художника Густава Клімта в Музеї Леопольда у Відні, а до цього картину художника Ван Гога «Соняшники», що висить у Лондонській національній галереї, облили томатним супом.

Нагадаємо, італійські історики заявили, що знайшли те місце, де стояла Мона Ліза на геніальній  картині Леонардо да Вінчі. І це не той міст, про який йшлося раніше.

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Теги: Швеція вандалізм музеї музей активісти поліція злочин картина

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