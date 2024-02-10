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Росія розірвала договір оренди з посольством України у Москві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія розірвала договір оренди з посольством України у Москві
Влада Москви розірвала договір оренди з посольством України
фото з відкритих джерел

Навесні минулого року влада Києва заявила про рішення розірвати договір земельної оренди з посольством Росії

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що влада Москви розірвала договір оренди з посольством України.

«За інформацією, яка дійшла до нас, договір оренди з посольством України нібито вже розірвано, але, зважаючи на перенасиченість інформаційного простору українським порядком денним, на цьому не акцентували увагу», – повідомило джерело росЗМІ.

Таке рішення пояснили «відповіддю на аналогічні дії київської влади»: «Чинний у дипломатії принцип взаємності передбачає дзеркальну відповідь на такого роду дії. Тобто МЗС Росії або московська влада мали б його розірвати».

Російське посольство в Києві було розташоване на проспект Повітряних сил України (раніше – Повітрофлотський проспект). З 2016 року по 23 лютого 2022 року посольство працювало без посла. Будівлю посольства РФ в Україні закрили за два дні до початку повномасштабного вторгнення.

Навесні минулого року влада Києва заявила про рішення розірвати договір земельної оренди з посольством Росії.

Тоді в РФ заявили, що «можуть відповісти дзеркально». А в разі розірвання договору, будівля посольства і надалі буде належати Росії.

Згодом будівлю колишнього посольства запропонували перетворити на єдиний в світі музей, який розповість правду про історію Росії.

Раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону сміховинним.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

До слова, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало ставлення до почутої маячні. 

За оцінками ISW, Інтерв’ю Путіна пропагандисту Карлсону не було розраховане на російську аудиторію. Кремль мав намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході.

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Теги: історія Міноборони посольство музей президент влада Олаф Шольц

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