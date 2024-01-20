У Києві зафарбували графіті скандально відомої дівчини Гринкевича Соні Морозюк (фото)

Днями невідомі поверх мурала написали синьою фарбою «Поверни вкрадене»

У Києві на Подолі комунальники зафарбували графіті української художниці Соні Морозюк, яка опинилася у центрі корупційного скандалу довкола її вже колишнього нареченого Романа Гринкевича. Стіну покрили сірою фарбою і від мурала не залишилося жодного сліду. Рішення про ліквідацію муралу ухвалила Подільська районна адміністрація, повідомляє «Громадське радіо».

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Графіті Соні Морозюк було створено у співпраці з проектом «Голос країни» та партнером Shake Zero. Мурал з’явився на стіні однієї з будівель, що розташована у Подільському районі столиці на Андріївському узвозі.

Такий вигляд мало графіті на Андріївському узвозі фото: «Громадське радіо»

Цей мурал, за задумом авторів, мав мотивувати українців продовжувати жити під час війни та вірити у краще.

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Після того, як родина екскоханого Соні Морозюк Романа Гринкевича потрапила до гучного корупційного скандалу, на творчість дівчини звернули пильну увагу активісти.

Активісти написали на муралі послання для Соні фото з відкритих джерел

Днями невідомі поверх її мурала написали синьою фарбою фразу «Поверни вкрадене». Після цього Подільська районна адміністрація вирішила повністю зафарбувати графіті сірою однотонною фарбою.

Нагадаємо, днями художниця Соня Морозюк повідомила про скасування заручин із сином фігуранта корупційного скандалу Романом Гринкевичем. Дівчина заявила, що не хоче бути з людиною, яка зрадила її країну.

Зазначимо, що в день, коли дівчина повідомила про скасування заручин, батьку її вже колишнього нареченого, Ігорю Гринкевичу оголосили нову підозру – у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

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Нагадаємо, українська художниця Соня Морозюк потрапила в скандал через зв'язки із затриманим львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Бізнесмена підозрюють у розкраданні 1 мільярда гривень на поставках одягу для ЗСУ. За даними слідства, замовлення брали на підприємства, підконтрольні бізнесмену, які раніше займалися будівництвом і ніякий одяг зараз не шиють. Соня Морозюк виявилось нареченою його сина Романа, який у листопаді 2023 року зробив дівчині пропозицію. Згодом стало відомо, що виставку художниці під назвою «Мазня» закрили через «значну кількість суперечливих реакцій».

Також повідомлялось, що з благодійним фондом скандального Гринкевича співпрацювали десятки артистів. Так, десятки митців могли стати жертвами корупційних схем. Гроші для фонду на благодійних івентах збирали: Cheev, Mamarika, Віктор Павлік, Тімур Мірошниченко, Tayanna, Kazka, Позитив, Мішель Андраде, Філ Коляденко, Alekseev, Даніель Салем, «Без обмежень» (Сергій Танчинець є амбасадором фонду), Арсен Мірзоян, Дзідзьо, Олександр Пономарьов, Ірина Сопонару, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов і сама Соня Морозюк. Виникає питання, чи хоч хтось з артистів просить чеки про перекази та звіти після подібних івентів.