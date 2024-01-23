Німеччина скоротила викиди парникових газів до 70-річного мінімуму

Німеччині ще належить пройти довгий шлях, щоб досягти кліматичних цілей до 2030 року, попереджають дослідники

Економічний спад виробництва в енергоємних галузях також призвів до скорочення викидів

Згідно з новим дослідженням, у 2023 році викиди парникових газів у Німеччині впали до мінімуму за 70 років. Про це пише Euronews.

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Минулого року країна викинула 675 мільйонів тонн CO2e – на 73 мільйони тонн менше, ніж у 2022 році. Це являє собою падіння на 46 відсотків порівняно з 1990 роком і найнижчий рівень з 1950-х років, повідомляє енергетичний мозковий центр Agora Energiewende.

Це значною мірою пояснюється різким падінням виробництва електроенергії на вугіллі. Сприяла також стагнація в промисловості. Але Німеччині ще належить пройти довгий шлях, щоб досягти кліматичних цілей до 2030 року, попереджає дослідження.

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Чому викиди в Німеччині впали в 2023 році?

У 2023 році виробництво електроенергії з вугілля впало до найнижчого рівня з 1960-х років. Згідно зі звітом, лише це заощадило 44 мільйони тонн викидів.

Майже 4-відсоткове падіння попиту на електроенергію через енергетичну кризу з викопного палива також допомогло зменшити викиди.

Завдяки потужній генерації енергії з відновлюваних джерел по всій Європі Німеччина збільшила імпорт енергії із сусідніх країн, приблизно половина з яких була з відновлюваних джерел енергії, як-от вітру та гідроенергії, замість того, щоб виробляти власну вугільну електроенергію.

Це призвело до відповідного зменшення експорту електроенергії, що ще більше скоротило викиди.

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У 2023 році Німеччина також збільшила внутрішнє виробництво зеленої електроенергії на 5 відсотків. Рекордні обсяги сонячних установок і вітрової енергії вперше показали, що відновлювані джерела енергії становлять понад 50 відсотків загального споживання електроенергії в Німеччині.

Економічний спад виробництва в енергоємних галузях також призвів до скорочення викидів. Загальний обсяг економічного виробництва країни скоротився на 0,3 відсотка у 2023 році, тоді як енергоємне виробництво впало на 11 відсотків.

Чи продовжать падіння викидів у Німеччині у 2024 році?

Незважаючи на багатообіцяючі цифри, ще не час святкувати. За даними Agora, лише близько 15 відсотків скорочення викидів у Німеччині є довгостроковою економією.

Це означає скорочення від збільшення використання відновлюваних джерел енергії та переходу на паливо з меншим вмістом вуглецю.

Приблизно половина скорочень пов’язана з короткостроковими ефектами, такими як пов’язане з кризою падіння виробництва та зниження споживання електроенергії. Якщо економічна криза триватиме, виробництво можна буде просто перенести за кордон, а якщо вона послабиться, споживання зросте.

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Скорочення викидів не спостерігалося в будівництві та транспортному секторі, що робить ймовірним те, що Німеччина не досягне своїх цілей ЄС щодо викидів на 2024 рік згідно з «Регламентом про розподіл зусиль». Країні доведеться компенсувати це, купивши права на викиди в інших держав-членів.

Щоб повернути найбільшу економіку Європи на правильний шлях, необхідні більш сильна кліматична політика та постійна увага до переходу на відновлювані джерела енергії.

Реформи податків і зборів на електроенергію можуть сприяти переходу на електромобілі та теплові насоси, а не на аналоги, що працюють на викопному паливі.