Французькі поліцейські вийшли на протести через Олімпійські ігри

Правоохоронці хочуть компенсацію за втрачену відпустку та додаткову роботу під час літньої Олімпіади

Французькі протести триватимуть протягом всього дня

Французькі поліцейські влаштували «Чорний четвер», під час якого зупинили роботу та вийшли на демонстрацію. Вони вимагають покращити оплату та умови праці на період літніх Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі. Про це пише Le Monde.

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Профспілки вимагають у влади доплатити правоохоронцям по 2 тис. євро як компенсацію за втрачену відпустку та додаткову роботу під час літньої Олімпіади. Очікується, що близько 30 тис. поліціянтів посилено чергуватимуть під час Ігор з 26 липня по 11 серпня і не матимуть змогу піти у відпустку.

Також багато регіональних правоохоронців очікують, що їх переведуть до Парижа на час Олімпіади, тому хочуть отримати гарантії щодо житла та робочих годин.

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Протест відбувся опівдні біля головного поліційного відділку в Парижі, а інші демонстрації заплановані працівниками нічної зміни пізніше. Під час першого подібного протесту, скликаного 10 січня, поліціянти їздили Парижем у відкритому автобусі з прапором, на якому зобразили олімпійські кільця як наручники.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен днями зустрівся з представниками поліції. За даними джерел AFP, міністр сказав поліціянтам, що влада має фонд для Олімпійських ігор у розмірі близько 500 млн євро, які призначені для сил безпеки.

Водночас ведуться переговори про оплату праці між французькою владою та медичними працівниками, водіями паризького метро, ​​поїздів і автобусів, а також муніципальними службовцями, наприклад прибиральниками вулиць. Багатьом держслужбовцям заборонили брати відпустки під час Олімпіади, а в десятків тисяч із них будуть вимагати працювати допізна та у свої вихідні.

Нагадаємо, російських та білоруських спортсменів, які відібралися на Олімпіаду-2024 у Парижі, повторно перевірять.

До слова, Молодіжна збірна України з футболу підписала лист-звернення до президента Франції Еммануеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та організаторів Олімпійські ігри-2024 щодо недопущення російських атлетів на змагання.